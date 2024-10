Thú cưỡi mới của World of Warcraft tạo 'cơn sốt' trên thị trường đấu giá

Cơn sốt Brutosaur trong World of Warcraft

Trong thế giới World of Warcraft (WoW), việc chi tiêu cho những vật phẩm trang trí trong game không còn xa lạ với người chơi, nhưng việc bán một thú cưỡi với giá 90 USD đã khiến cộng đồng xôn xao. Trader’s Gilded Brutosaur là thú cưỡi đặc biệt, không chỉ vì mức giá cao mà còn vì sự tiện dụng. Ngoài thiết kế với các viên đá quý đại diện cho những bản mở rộng của WoW trong 20 năm qua, Brutosaur còn giúp người chơi truy cập nhanh vào sàn đấu giá và hộp thư ngay khi đang di chuyển trong thế giới Azeroth, thông qua hai nhân vật phụ là Morten và Killia đi kèm.

Tuy có mức giá cao nhưng tính giới hạn của thú cưỡi này đã làm cho cộng đồng WoW nhộn nhịp trở lại ẢNH: BLIZZARD

Việc Blizzard chỉ mở bán Brutosaur đến ngày 6.1.2025 càng tăng sức hút cho thú cưỡi này, khiến người chơi sẵn sàng chi tiền thật hoặc sử dụng WoW Token để sở hữu trước khi nó có thể biến mất vĩnh viễn. Để so sánh, mức giá 90 USD tương đương với phiên bản mở rộng cao cấp của bản mở rộng WoW “The War Within” hoặc tương đương sáu tháng chơi game. Vì vậy, dù nhiều người chỉ trích Blizzard vì giá thành đắt đỏ, nhưng một số game thủ vẫn cho rằng đây là món “hời” nếu so sánh với mức giá năm triệu vàng trong game mà bản gốc của Brutosaur được bán ra vào năm 2018.

Giá WoW Token tăng vọt, sàn đấu giá cạn hàng

WoW Token hiện tại là một phần quan trọng của kinh tế World of Warcraft. Người chơi có thể mua WoW Token từ Blizzard và bán nó trên sàn đấu giá để nhận vàng trong game. Mặt khác, Token này cũng có thể được đổi thành 15 USD Battle.net, có thể dùng để mua bất cứ thứ gì Blizzard bán, bao gồm cả thú cưỡi 90 USD như Brutosaur. Tuy nhiên, với nhu cầu cao từ thú cưỡi mới, Token đang dần cạn kiệt trên sàn đấu giá WoW. Giá trị của Token cũng theo đó mà tăng nhanh chóng.

Thú cưỡi Brutosaur trong WOW hiện đang là chủ đề được bàn tán mạnh mẽ trên Reddit ẢNH: REDDIT

Một người dùng Reddit tên “arasitar” chia sẻ: “WoW Token đã hết hàng trên sàn đấu giá, vì lượng cung không đủ đáp ứng cầu. Giá của Token đang tăng lên đáng kể vì mức trần tăng giá 3% mỗi 20 phút.” Theo thông tin cập nhật, giá mỗi Token trên máy chủ Mỹ đã lên tới 335.171 vàng. Để đổi lấy số Battle.net cần thiết để mua thú cưỡi 90 USD, người chơi cần khoảng sáu Token, tức là hơn hai triệu vàng với giá hiện tại - vẫn ít hơn nhiều so với mức năm triệu vàng của Brutosaur gốc năm 2018.

Những phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng game cho thấy sự yêu thích đối với các thú cưỡi đặc biệt trong WoW. Trader’s Gilded Brutosaur đã nhanh chóng trở thành một “hiện tượng” ngay từ khi ra mắt, tương tự như phiên bản trước đó trong bản mở rộng Battle for Azeroth. Không ít người chơi sẵn sàng bỏ số tiền lớn để sở hữu thú cưỡi độc đáo này, và điều này cũng mở ra cơ hội kinh doanh béo bở cho Blizzard.