Thủ đoạn lợi dụng giao hàng nhanh để giao... ma túy: Có dễ qua mặt công an?

Gần đây, công an phát hiện nhiều vụ mua bán ma túy thông qua hình thức gửi hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ hoặc các công ty giao hàng nhanh. Để qua mặt cơ quan chức năng, các nghi phạm bỏ ma túy vào hộp, gói kín, ghi chú là mỹ phẩm, thực phẩm... rồi giao cho shipper (nhân viên giao hàng) đi giao cho khách.

Mới đây, ngày 29.11, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) triệt phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, thu giữ hơn 35 kg ma túy các loại.

Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Cường (26 tuổi, ngụ An Giang), Bùi Thúy Vy (30 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Đình Trúc Phương (39 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Lê Thanh Tâm (22 tuổi, ngụ Bình Phước), Phạm Văn Học (35 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.



Đáng chú ý, các bị can này sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy cho khách. Vụ án này là ví dụ điển hình về thủ đoạn vận chuyển ma túy kiểu mới, đó là lợi dụng các dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng qua ứng dụng.

Nhóm của Nguyễn Thanh Cường bị công an bắt giữ C.T.V

Trước đó, tháng 10.2023, qua nắm tình hình và công tác nghiệp vụ, trinh sát phát hiện đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thanh Cường cầm đầu. Ban giám đốc Công an TP.HCM nhanh chóng chỉ đạo Công an Q.Tân Phú xác lập chuyên án triệt phá.



Lực lượng công an trên cả nước triệt phá nhiều vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy số lượng cực lớn C.T.V

Công an xác định, Nguyễn Thanh Cường quen biết với T. (chưa rõ lai lịch) từ năm 2021. Tháng 9.2023, T. liên hệ, đề nghị Cường nhận, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam để bán. Mỗi kg ma túy bán được, Cường được hưởng lợi 5 triệu đồng.

Để thuận lợi cho việc vận chuyển và mua bán ma túy, Cường đã mua một xe tải. Sau khi nhận ma túy, Cường đem cất giấu ở nhà tại H.Đức Hòa (Long An) và sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy cho khách khi có chỉ đạo của T.

Còn Bùi Thúy Vy, Nguyễn Đình Trúc Phương, Lê Thanh Tâm mua ma túy của Nguyễn Thanh Cường để bán lại.

Qua kiểm tra tại chỗ và khám xét nơi ở của những nghi phạm này, công an thu giữ hơn 35 kg ma túy các loại và nhiều vật dụng, tài liệu khác có liên quan.

Theo Thống kê của Bộ Công an, tính từ ngày 15.12.2022 đến 14.11.2023, trên toàn quốc xảy ra 26.469 vụ vi phạm liên quan đến ma túy.

Nếu như trước đây, các nghi can buôn bán trái phép chất ma túy ngụy trang ma túy dưới dạng thực phẩm chức năng, thuốc lá, đồ uống, sau đó thuê người vận chuyển với tiền công khá cao; thì giờ đây, với hàng loạt ứng dụng giao hàng, các nghi can lợi dụng hình thức này để giao nhận ma túy.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, quy trình giao nhận hàng thông qua các ứng dụng giao hàng khá đơn giản. Người gửi chỉ cần ghi tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận và tự kê khai nội dung hàng hóa gửi. Sau đó, shipper sẽ xác nhận đơn hàng, đến nhận hàng rồi giao hàng cho khách.

Một lỗ hổng của hình thức giao hàng này là chỉ có người gửi mới thực sự biết bên trong gói hàng có gì. Cụ thể, trong quá trình tạo vận đơn, người gửi sẽ tự khai báo loại hàng hóa, khối lượng hàng hóa.

Khi đến nhận hàng và giao hàng tới tay người nhận, shipper không kiểm tra bên trong gói hàng. Shipper chỉ có thể chụp hình bên ngoài gói hàng để chứng minh đã nhận và giao hàng thành công, cập nhật lên hệ thống theo dõi của đơn vị cung cấp dịch vụ.

"Sau khi đã thống nhất về giá cả, số lượng mua bán, các đối tượng sẽ chuyển hàng đến cho người mua bằng hình thức đóng gói, ngụy trang dưới dạng các sản phẩm như thực phẩm, đồ khô... rồi dán kín, chuyển hàng bằng các dịch vụ vận chuyển.

Nếu trong gói hàng là hàng cấm thì shipper dễ dàng trở thành người vô tình tiếp tay cho tội phạm. Vì vậy shipper khi giao hàng phải hết sức cẩn trọng, nâng cao cảnh giác", một trinh sát ma túy nói.

Trong 11 tháng của năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công gần 24.800 vụ, bắt giữ gần 38.700 phạm tội về ma túy. Thu giữ 6.240 kg ma túy các loại, cụ thể: gần 450 kg heroin, trên 4,9 tấn ma túy tổng hợp, 80 kg thuốc phiện, 480 kg cần sa, 330 kg cocain.

Ngày 15.11.2022, Công an Q.Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) bắt giữ nghi phạm Lê Văn Tuấn (27 tuổi, quê Bắc Ninh) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng tháng 6.2022, Tuấn nhập hàng ma túy thảo mộc "Tobacco", "cỏ Mỹ" từ một người tên là Vũ ở TP.HCM, cất giữ tại nhà trọ ở P.Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm để chia lẻ, sau đó đăng hình ảnh lên mạng xã hội Facebook và Zalo để bán.

Theo lời khai của Tuấn, nếu khách ở gần, Tuấn sẽ trực tiếp đi giao dịch hoặc đóng gói kín rồi thuê shipper giao hàng như hàng hóa bình thường. Khách ở tỉnh ngoài, Tuấn đóng gói kín ghi bên ngoài là "mỹ phẩm" hoặc "trà" để gửi xe khách hoặc gửi chuyển phát cho người nhận.