Thu giữ hàng trăm đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc

Chiều 11.2, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) công an tỉnh này vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang) phát hiện, tạm giữ hàng trăm sản phẩm đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hàng trăm sản phẩm đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc bị thu giữ LĂNG DÀNH

Trước đó, qua biện pháp nghiệp vụ, PA05 Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một số tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh có quảng cáo và rao bán các sản phẩm đồ chơi tình dục, nghi không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình xác minh, PA05 Công an tỉnh Bắc Giang xác định chị Phí Thị M. (36 tuổi, trú TT.Cao Thượng, H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Cao Thị H. (27 tuổi, trú xã Sơn Cẩm, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) kinh doanh mặt hàng trên, đã mời lên làm việc.

Tại trụ sở công an, 2 người phụ nữ trên thừa nhận số hàng hóa này được mua trôi nổi trên thị trường qua các trang mạng xã hội để bán lại cho các đầu mối khác kiếm lời. Số hàng này không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Chị M. và chị H. đã giao nộp khoảng 200 sản phẩm đồ chơi tình dục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cho cơ quan chức năng. Số hàng này bị tạm giữ để xử lý theo quy định.