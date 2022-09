Thu giữ hơn 12.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Tết Trung thu thường là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm bánh, kẹo tăng cao; trong đó, thị trường bánh trung thu đang hết sức nhộn nhịp, sôi động, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, xuất xứ, không ít sản phẩm là hàng nhập lậu, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, xuất xứ... Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân, lực lượng quản lý thị trường cũng như Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, bánh trung thu.

Qua kiểm tra, liên tục trong 2 ngày 30 - 31.8, Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã thu giữ 2.400 chiếc bánh trung thu nhập lậu, có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ. Hay ngày 31.8, Đội quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm tra và phát hiện 2.200 chiếc bánh nướng trung thu loại 40g/chiếc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.





Song song đó, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cũng cho biết trong tháng 8 - thời điểm cận Tết Trung thu - đã phát hiện, xử lý 593 vụ vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 565 vụ với tổng số tiền phạt hơn 4 tỉ đồng. Ví dụ từ ngày 23 - 29.8, lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội phát hiện, thu giữ gần 10.000 sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đến ngày 24.8, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện, thu giữ hơn 30.000 sản phẩm sữa bột đóng hộp dinh dưỡng và hàng tấn nguyên liệu có dấu hiệu vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm…