Thu giữ hung khí, triệu tập 2 tài xế dọa chém nhau ở TP.Thủ Đức

Tối 21.2, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã triệu tập và đang lấy lời khai 2 tài xế ô tô liên quan vụ cầm hung khí dọa chém nhau trên đường Gò Dưa.

Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang lấy lời khai 2 tài xế trong vụ cầm hung khí dọa chém nhau trên đường Gò Dưa ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, qua thông tin báo chí, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an TP.Thủ Đức khẩn trương làm rõ vụ 2 người đàn ông được cho là tài xế ô tô có hành vi cầm hung khí, chửi và dọa chém nhau trên đường Gò Dưa.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức phối hợp Công an P.Tam Bình vào cuộc trích xuất camera an ninh, truy xét những người liên quan.

Bước đầu, camera an ninh thể hiện mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, 2 chiếc ô tô nhiều lần chèn ép nhau trên quốc lộ 1, đoạn từ P.Hiệp Bình Phước sau đó rẽ vào đường Gò Dưa (P.Tam Bình) thì dừng lại giữa đường. Hung khí được 2 tài xế mang từ trên xe xuống là vật sắc nhọn (bước đầu ghi nhận là mã tấu) có tính sát thương cao.

"Hai tài xế sau đó lại gần, chửi và dọa chém nhau. Rất may, họ đã kịp dừng lại, lên xe rời đi và chưa gây ra hậu quả đáng tiếc. Tuy nhiên, vụ việc đã tạo dư luận xấu, làm ảnh hưởng an ninh trật tự khu vực. Đến chiều nay, công an đã triệu tập được cả 2 tài xế đưa về trụ sở để lấy lời khai, thu giữ hung khí, xử lý theo quy định", nguồn tin cho biết.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 21.2, mạng xã hội ghi lại cảnh 2 nam tài xế ô tô cầm mã tấu thách thức chém nhau trên đường.

Theo đoạn clip, thời điểm xảy ra vụ việc đường vắng, 2 chiếc ô tô đỗ giữa đường. Lúc này, 2 nam tài xế trên xe bước xuống, tay cầm theo hung khí, lao vào nhau chửi, dọa chém.

Một số người đi đường thấy hung khí nên hoảng sợ tránh xa không dám vào can ngăn. Sau khi đe dọa, chửi nhau, 2 bên mang theo hung khí lên xe, bỏ đi.

Vụ việc xảy ra vào lúc 0 giờ ngày 21.2 trên đường Gò Dưa, P.Tam Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM).