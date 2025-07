Thu hồi công bố 8 sản phẩm bảo vệ sức khỏe

8 sản phẩm thực phẩm doanh nghiệp đề nghị xin rút hồ sơ

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kingphar super kids (số giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 13714/2019/ĐKSP). Sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinh Thịnh Vượng (địa chỉ tại tỉnh Hưng Yên) công bố và có công văn việc xin rút hồ sơ liên quan tới sản phẩm.

Các sản phẩm có quyết định của Cục An toàn thực phẩm thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm ẢNH: VFA.GOV.VN

Cục An toàn thực phẩm cũng thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Enterovina (số giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 5803/2019/ĐKSP). Sản phẩm do Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Nguyễn Minh (Hà Nội) công bố và xin rút hồ sơ liên quan sản phẩm.

4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nato thông huyết Kingphar (6074/2020/ĐKSP); Menmoren Ginkgo Plus Q10 (6303/2020/ĐKSP); Ống uống men tiêu hóa (10160/2020/ĐKSP); Omega 3-6-9 Plus Q10 Kingphar (3068/2021/ĐKSP), cũng đã có quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm, do Cục An toàn thực phẩm ban hành. 4 sản phẩm do Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam (Hưng Yên) công bố và xin rút hồ sơ sản phẩm.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm đã có quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm đối với 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nano IQ mama care (5324/2021/ĐKSP) và Nano IQ aquamin F (5325/2021/ĐKSP). 2 sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Nano Pharma (Hà Nội) công bố và xin rút hồ sơ sản phẩm.

Các sản phẩm nêu trên có thông tin giới thiệu: cung cấp vitamin giúp trẻ ăn ngon, tăng cường miễn dịch; ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa; tăng tuần hoàn máu, tan huyết khối; sản phẩm dành cho phụ nữ mang thai...

Trước đó, trong tháng 6, Cục An toàn thực phẩm đã thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm với nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.