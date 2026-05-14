Thu hồi danh hiệu Thầy thuốc ưu tú đối với cựu giám đốc bệnh viện ở Lâm Đồng

H.Linh
14/05/2026 20:04 GMT+7

Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận khẩn trương đôn đốc cựu giám đốc Trần Văn Cường nộp lại hiện vật và tiền thưởng liên quan danh hiệu Thầy thuốc ưu tú bị hủy bỏ.

Ngày 14.5, bà Huỳnh Thị Phương Duyên (Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng) ký văn bản gửi Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, yêu cầu khẩn trương đôn đốc ông Trần Văn Cường (cựu giám đốc bệnh viện này) nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng và tiền thưởng liên quan đến danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” đã được trao trước đó.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, việc thu hồi được thực hiện căn cứ Quyết định số 552/QĐ-CTN ngày 16.4.2026 của Chủ tịch nước về việc hủy bỏ danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” đối với ông Trần Văn Cường.

Đồng thời, Sở Y tế cũng dẫn Công văn số 5649/UBND-KGVX ngày 23.4.2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng đã trao cho ông Cường trước đây.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận (ở xã Bắc Bình) nay thuộc Sở Y tế Lâm Đồng

Công văn của Sở Y tế Lâm Đồng cho biết ngày 6.5, đơn vị này đã ban hành Công văn số 3066/SYT-TCCB gửi Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, yêu cầu bệnh viện đôn đốc ông Trần Văn Cường nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng và tiền thưởng đã nhận liên quan danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

Sở Y tế đồng thời đề nghị bệnh viện cử người trực tiếp nộp các hiện vật, tiền thưởng tại Phòng Tổ chức cán bộ của sở chậm nhất ngày 10.5 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo từ Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, đồng thời chưa tiếp nhận hiện vật khen thưởng và tiền thưởng liên quan đến danh hiệu bị thu hồi của ông Cường.

Do đó, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận khẩn trương mời ông Trần Văn Cường lên làm việc, tiếp tục đôn đốc việc nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng và tiền thưởng; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 16.5.

Văn bản cũng nêu rõ, nếu quá thời hạn trên mà đơn vị chưa thực hiện, Sở Y tế sẽ báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng và xem xét trách nhiệm của giám đốc bệnh viện cùng các bộ phận liên quan theo quy định.

Trước đó, ngày 16.4, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định hủy bỏ danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” đối với bác sĩ chuyên khoa I Trần Văn Cường, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận (tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Theo quyết định, việc hủy bỏ danh hiệu được thực hiện do ông Trần Văn Cường có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình đề nghị khen thưởng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau đó, ngày 22.4, Bộ Y tế có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đôn đốc việc thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng liên quan danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” đã trao cho ông Trần Văn Cường.

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo ông Trần Văn Cường nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng, tiền thưởng đúng thời hạn; đồng thời giao cơ quan chức năng tiếp nhận, tổng hợp và gửi về Bộ Y tế để hoàn tất thủ tục chuyển Bộ Nội vụ theo quy định.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Thuận (cũ), trong giai đoạn 2012 - 2017, ông Trần Văn Cường, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, có nhiều sai phạm về tài chính và quản trị bệnh viện. Sau đó, ông Cường bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức, đồng thời bị thu hồi các danh hiệu thi đua.

