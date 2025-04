Thu hồi đất tại một dự án nông lâm nghiệp bị lấn chiếm gần 1.000 ha

Ngày 3.4, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phối hợp, hỗ trợ UBND H.Ea Súp tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi thành công hơn 742 ha đất lâm nghiệp ở tiểu khu 293 thuộc xã Cư M'lan (H.Ea Súp) trước đó bị các hộ dân lấn chiếm trái phép.

Theo hồ sơ, tiểu khu 293 có tổng diện tích tự nhiên 1.187 ha. Năm 2011, UBND tỉnh Đắk Lắk giao 1.165,2 ha ở tiểu khu này cho Công ty TNHH Anh Quốc thuê để thực hiện dự án trồng cao su, trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng.

Tuy nhiên, sau vài năm thực hiện, dự án không mang lại hiệu quả do cây trồng không thích nghi với thời tiết, thổ nhưỡng. Vì vậy, Công ty TNHH Anh Quốc dừng thực hiện dự án, nhưng buông lỏng quản lý, để người dân vào khai thác gỗ, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp làm nương rẫy, mua bán, sang nhượng đất trái pháp luật.

Theo hồ sơ vi phạm hành chính do UBND xã Cư M'lan thiết lập, tại tiểu khu 293 có 134 trường hợp lấn chiếm 981,7 ha đất.

Lực lượng công an cùng tổ công tác H.Ea Súp vận động người dân tự nguyện trả đất lấn chiếm ở tiểu khu 293 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tháng 2.2017, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định thu hồi 1.165,2 ha đất tại tiểu khu 293 của Công ty TNHH Anh Quốc và giao lại cho UBND xã Cư M'lan quản lý.

Để triển khai công tác thu hồi đất với sự đồng thuận của người dân, đảm bảo việc thu hồi an ninh, an toàn, thời gian qua, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an các xã, thị trấn và các tổ công tác của H.Ea Súp đến từng nhà vận động người dân trả lại đất lấn chiếm.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, quá trình vận động, 115 hộ dân lấn chiếm tại tiểu khu 293 đã tự nguyện trả lại đất. Đến cuối tháng 3, H.Ea Súp triển khai giải phóng mặt bằng được 742,05 ha; trong đó có 227,37 ha cây trồng trái phép lâu năm, 259,47 ha cây hàng năm và tháo dỡ 33 chòi, lán dựng trái phép.