Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Bách Đạt An

Sáng 19.8, Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam) cho biết liên quan đến vụ tranh chấp bất động sản giữa 2 doanh nghiệp, đơn vị đã có quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty CP Bách Đạt An.



Lý do thu hồi là công ty vi phạm do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Quyết định cũng nêu doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

Công ty CP Bách Đạt An bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp NAM THỊNH

Trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng đã hiện thông tin về tình trạng hoạt động doanh nghiệp này là bị thu hồi \giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế đối với Công ty CP Bách Đạt An, mã số doanh nghiệp 4001109624, có trụ sở chính tại P.Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Mới đây, Công ty CP Bách Đạt An đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc cứu xét giải quyết gia hạn tiến độ thực hiện các dự án đang làm chủ đầu tư.

Công ty này cho hay 9 dự án khu đô thị, khu dân cư do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đã hết tiến độ thực hiện dự án. Nguyên nhân các dự án bị kéo dài, trễ tiến độ là do ảnh hưởng khách quan bất khả kháng, nay xin UBND tỉnh cùng các sở xem xét được gia hạn.

Đáng chú ý, trong 9 dự án, có 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối hơn 1.100 lô đất (gồm dự án Hera Complex Riverside, dự án 7B mở rộng, dự án Eco Future Park) tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Nhóm 3 dự án này sau đó xảy ra tranh chấp, phải đưa nhau ra tòa và hiện Công ty CP Bách Đạt An vẫn chưa thi hành án để ra sổ đỏ cho dân. Theo phán quyết, TAND các cấp tuyên buộc Công ty CP Bách Đạt An tiếp tục thực hiện hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam để ra sổ đỏ, bàn giao đất cho người dân.

Sở KH-ĐT đã có văn bản phúc đáp nội dung công văn của Công ty CP Bách Đạt An về việc cứu xét giải quyết gia hạn tiến độ thực hiện các dự án đang làm chủ đầu tư.

Nợ thuế hơn 15 tỉ đồng

Theo Sở KH-ĐT, 9 dự án đến nay đã hết tiến độ thực hiện, công ty đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn, sở gửi văn bản lấy ý kiến các đơn vị, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu gia hạn tiến độ, Sở KH-ĐT nhận thấy công ty không thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, công ty không hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định, không thực hiện công tác ký quỹ, ký quỹ bổ sung bảo đảm thực hiện dự án.

Khu dân cư An Cư 1 do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư cũng bị đề nghị kê biên tài sản MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, tính đến nay, Công ty CP Bách Đạt An còn nợ thuế với số tiền hơn 15 tỉ đồng, bao gồm hơn 7,8 tỉ đồng tiền sử dụng đất mà công ty còn nợ tại dự án Khu đô thị Bách Đạt, tương ứng với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà công ty đã ứng trước được khấu trừ vào tiền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục ghi thu, ghi chi do chưa quyết toán. Vì vậy, Sở KH-ĐT không tham mưu gia hạn tiến độ thực hiện các dự án trên.

Trường hợp công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định, thực hiện việc chuyển kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TX.Điện Bàn để chi trả cho các hộ dân, thực hiện đầy đủ việc ký quỹ và ký quỹ bổ sung bảo đảm thực hiện các dự án, chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện các dự án và cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án... thì Sở KH-ĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra, xem xét việc kê biên tài sản tại dự án Khu dân cư An Cư 1 do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và thi hành các bản án theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi của người dân trong 3 dự án tranh chấp ra sao ? Năm 2017, Công ty CP Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối hơn 1.100 lô đất 3 dự án Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và Eco Future Park (Bách Đạt 1) tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Sau đó, hai bên tranh chấp và đưa nhau ra tòa. TAND các cấp đều tuyên buộc Công ty CP Bách Đạt An tiếp tục thực hiện hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam để ra sổ đỏ, bàn giao đất cho người dân. Tuy nhiên, đến nay Công ty CP Bách Đạt An vẫn "chây ì" không chịu thi hành án để ra sổ đỏ cho dân. Như vậy, với diễn biến mới (doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), quyền lợi của người dân đã mua đất tại 3 dự án tranh chấp sẽ được giải quyết như thế nào ? Trả lời PV Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Kinh tế kinh doanh (Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam) cho hay việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty CP Bách Đạt An do Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu. "Doanh nghiệp hứa trong tháng 8 này sẽ nộp hết số tiền nợ thuế, sau đó sẽ mở lại để doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên, theo quy định của luật Kinh doanh thuế, nếu nợ thuế quá 90 ngày thì buộc phải ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Biện pháp thu hồi cũng nhằm "thúc ép" công ty này sớm trả nợ thuế", vị này nói. Vị này cũng cho hay, hiện nay công ty này đã làm việc với Cục Thuế tỉnh và có hứa trong tháng 8 này sẽ cố gắng thu xếp để trả nợ. Pháp nhân vẫn còn thời gian, nếu Công ty CP Bách Đạt An thanh toán nợ sớm thì sẽ mở ra, khôi phục nên không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của người dân mua đất. Tuy nhiên, trong trường hợp công ty này không thanh toán được nợ thuế và thu hồi luôn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không khôi phục được thì khả năng ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của dân. Bởi, khi đó không còn tư cách pháp nhân tổ chức nữa.