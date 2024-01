Thu hồi kho số viễn thông của Công ty SPT

Ngày 25.1, Bộ TT-TT cho biết, Cục Viễn thông đã có Công văn số 409/CVT-CPTN thông báo về việc thu hồi kho số viễn thông đã phân bổ cho SPT.



Cục Viễn thông thông báo việc sẽ tiến hành thu hồi kho số viễn thông đã phân bổ cho SPT trước ngày 31.3 SPT

Trước đó, công ty này đã được Cục Viễn thông phân bổ kho số viễn thông để kinh doanh dịch vụ viễn thông (gồm số điện thoại cố định, số 1800, 1900). Tuy nhiên, SPT không thực hiện việc nộp phí sử dụng kho số viễn thông cho nhà nước trong thời gian dài, gây ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước.

Theo ông Trần Duy Hải, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, căn cứ điểm c, khoản 2, điều 50 luật Viễn thông quy định việc thu hồi kho số viễn thông trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã được phân bổ kho số viễn thông nhưng không nộp phí sử dụng, Cục Viễn thông thông báo việc sẽ tiến hành thu hồi kho số viễn thông đã phân bổ cho Công ty SPT trước ngày 31.3.

Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người sử dụng dịch vụ liên quan tới dịch vụ viễn thông do SPT cung cấp, Cục Viễn thông thông báo tới các khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông có gắn với số thuê bao điện thoại cố định, số 1800, 1900... do SPT cung cấp được biết và chuẩn bị phương án thay thế, nhằm tránh thiệt hại do việc doanh nghiệp bị thu hồi kho số viễn thông gây ra.

Theo quy định của luật Viễn thông, việc thu hồi kho số viễn thông sẽ được thực hiện trong những trường hợp sau: thu hồi để phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Mục đích, đối tượng sử dụng kho số viễn thông không còn phù hợp với quy hoạch. Tổ chức, cá nhân đã được phân bổ kho số viễn thông không nộp lệ phí phân bổ, phí sử dụng.

Khi đã có quyết định thu hồi, nếu doanh nghiệp doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng kho số viễn thông sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền từ 140 - 170 triệu đồng và bị buộc thu hồi kho số viễn thông và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

SPT được thành lập năm 1995, có trụ sở tại Q.1, TP.HCM. Đây cũng là nhà mạng viễn thông được cấp phép hoạt động thứ hai tại Việt Nam. SPT chuyên cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông trên phạm vi toàn quốc như: các loại hình dịch vụ bưu chính, điện thoại di động, điện thoại cố định, dịch vụ miễn cước người gọi (1800), dịch vụ điện thoại đường dài giá cước thấp…