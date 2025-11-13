Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thu hồi, tiêu hủy kem bôi da không đạt chất lượng

Thu Hằng
Thu Hằng
13/11/2025 10:21 GMT+7

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy lô sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc, do Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma và Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật.

Theo công văn của Cục Quản lý dược gửi các sở Y tế, lô sản phẩm bị đình chỉ là kem bôi da Thuần Mộc hộp 1 tuýp 21g, số lô 12/2024/NHB, ngày sản xuất 10.9.2024, hạn dùng 9.3.2027, số tiếp nhận phiếu công bố 94/23/CBMP-HB.

Thu hồi, tiêu hủy kem bôi da không đạt chất lượng- Ảnh 1.

Sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc

ẢNH: AN KHANG

Sản phẩm do Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma, địa chỉ tại thôn Đồng Sẽ, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân sản xuất.

Mẫu sản phẩm được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế TP.HCM) lấy tại nhà thuốc Pharmacity số 403 (169 Tô Hiến Thành, P.Hòa Hưng, TP.HCM) để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nêu trên và giao các sở y tế thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm, trả lại sản phẩm; đồng thời thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc hộp 1 tuýp 21 g nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Kết quả báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 5.12.2025.

Công văn cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ giám sát việc thu hồi, tiêu hủy của 2 doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra phải gửi về Cục Quản lý dược trước ngày 20.12.2025.

Tin liên quan

Đề nghị TP.HCM, Đồng Nai kiểm tra chất lượng kem bôi da Diệp Bảo

Đề nghị TP.HCM, Đồng Nai kiểm tra chất lượng kem bôi da Diệp Bảo

Cục Quản lý dược hôm nay có công văn đề nghị Sở Y tế TP.HCM và Sở Y tế Đồng Nai kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh sản phẩm Diệp Bảo - kem bôi da trẻ em.

Khám phá thêm chủ đề

Kem bôi da Dược phẩm đình chỉnh tiêu hủy Cục Quản lý Dược trước Công ty cổ phần Hoà Bình Pharma Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận