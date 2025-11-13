Thu hồi, tiêu hủy kem bôi da không đạt chất lượng

Theo công văn của Cục Quản lý dược gửi các sở Y tế, lô sản phẩm bị đình chỉ là kem bôi da Thuần Mộc hộp 1 tuýp 21g, số lô 12/2024/NHB, ngày sản xuất 10.9.2024, hạn dùng 9.3.2027, số tiếp nhận phiếu công bố 94/23/CBMP-HB.

Sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc ẢNH: AN KHANG

Sản phẩm do Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma, địa chỉ tại thôn Đồng Sẽ, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân sản xuất.

Mẫu sản phẩm được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế TP.HCM) lấy tại nhà thuốc Pharmacity số 403 (169 Tô Hiến Thành, P.Hòa Hưng, TP.HCM) để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nêu trên và giao các sở y tế thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm, trả lại sản phẩm; đồng thời thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc hộp 1 tuýp 21 g nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Kết quả báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 5.12.2025.

Công văn cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ giám sát việc thu hồi, tiêu hủy của 2 doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra phải gửi về Cục Quản lý dược trước ngày 20.12.2025.