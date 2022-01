Thu hơn 4 tấn ma túy các loại trong năm 2021

Ngày 13.1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức tổng kết Kế hoạch 486 của Bộ Công an và triển khai công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong năm tới.

Tội phạm ma túy thích nghi với dịch bệnh, hoạt động mạnh hơn

Theo C04, năm 2021, dù dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới nhưng tội phạm ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp, nhất là 3 trung tâm ma túy lớn như khu vực “Trăng lưỡi liềm vàng”, khu vực Nam Mỹ, khu vực “Tam giác vàng”.

Trong nước, tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới đất liền diễn biến hết sức phức tạp. Mặc dù lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát nhưng tình trạng vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào nước ta qua biên giới vẫn diễn ra, thậm chí với số lượng rất lớn.

Trên tuyến hàng không, các đối tượng lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa bằng tuyến đường hàng không cất giấu ma túy rất tinh vi từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển đi các nước.

Tuyến đường biển vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, trọng điểm là các cảng biển tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng,...

Đặc biệt, tội phạm ma túy còn “thích nghi với dịch”, lợi dụng xe luồng xanh để vận chuyển trái phép chất ma túy qua các chốt kiểm soát dịch.

Thu hàng tấn ma túy trong năm 2021

Theo thống kê của C04, hiện nay, toàn quốc có 246.648 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, đây là “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy rất lớn. Trong khi đó, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện chưa thực sự hiệu quả, gây áp lực không nhỏ đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy.





Tình hình tội phạm tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19 tại nhiều địa phương và có xu hướng chuyển địa điểm sang nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, khu nghỉ dưỡng,…

Trong năm 2021, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã bắt giữ 26.193 vụ, 38.270 đối tượng; thu giữ hơn 680 kg heroin; hơn 2,7 tấn và 2,3 triệu viên ma túy tổng hợp; hơn 990 kg cần sa; hơn 140 kg thuốc phiện, 274 khẩu súng, hàng trăm viện đạn, hơn 23 tỉ đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan. So với năm 2020, tăng 2,3% số vụ; giảm 0,3% số đối tượng; vật chứng thu giữ: heroin giảm 16,5%; ma túy tổng hợp giảm 29,5% số kg, tăng 9,9% số viên; cần sa tăng 286,9%.

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cả nước khởi tố mới 22.606 vụ, 30.083 bị can phạm tội về ma túy. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 5,8% số vụ, tăng 9,7% số bị can.

Trong đó, C04 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá 74 vụ, bắt giữ 213 đối tượng, thu giữ: 223 kg heroin; hơn 1 tấn và 1.836.660 viên ma túy tổng hợp; 13 khẩu súng, 1 lựu đạn, 28 viên đạn và nhiều vật chứng có liên quan. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 35,1% số vụ, 38,8% số đối tượng; vật chứng thu giữ: heroin giảm 17,3%; ma túy tổng hợp giảm 2,7% số kg, tăng 675,3% số viên.

Tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho hay năm 20021 lực lượng điều tra tội phạm ma túy đã làm tốt hơn năm 2020, từ phòng ngừa, đấu tranh, phối hợp quốc tế cho đến tham mưu chiến lược và làm tốt vai trò xuyên suốt từ Cục đến cấp xã.

Trong năm 2022, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bám sát chỉ đạo của nhà nước; đánh giá chất lượng dự báo tình hình của lực lượng ma túy, nhóm cầu và nhóm cung; đánh giá người nước ngoài ở Việt Nam hoạt động tội phạm về ma túy gia tăng thế nào, người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động vi phạm pháp luật về ma túy tăng ra sao…

Ngoài ra, cần áp dụng luật quản lý người nghiện để tham vấn cho ngành lao động phát triển các trung tâm cai nghiện bắt buộc, tham vấn cho tòa án thống nhất nhận thức để ra quyết định đối với người nghiện,…