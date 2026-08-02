Thu hút FDI chất lượng cao từ Mỹ: Địa phương không thể thụ động

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động sâu sắc, đan xen cả thời cơ và thách thức.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ẢNH: THẢO PHẠM

Trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ trưởng lưu ý cạnh tranh hiện nay đã diễn ra "đến từng phòng thí nghiệm, cơ sở đào tạo", qua đó đặt ra yêu cầu công tác đối ngoại phải tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động thích ứng và đồng hành chặt chẽ với quá trình phát triển của đất nước.

Bộ trưởng khẳng định mục tiêu tăng trưởng 10% mà cả nước đang hướng tới là yêu cầu thực chất, trong đó công tác đối ngoại địa phương giữ vai trò quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Theo Bộ trưởng, thực tiễn cho thấy chưa có quốc gia, địa phương, tổ chức hay doanh nghiệp nào phát triển thành công mà không thông qua hội nhập quốc tế dưới những hình thức phù hợp.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng cần đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng hoạch định chiến lược đối ngoại địa phương, bảo đảm đối ngoại thực sự trở thành một hợp phần trong chiến lược phát triển của địa phương.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã đưa ra những khuyến nghị cho các địa phương đón đầu dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng ẢNH: THẢO PHẠM

Đại sứ cho rằng, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Mỹ đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995 với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9.2023 không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn mở ra một khuôn khổ hợp tác kinh tế, đầu tư và công nghệ chưa từng có.

"Tuy nhiên, khuôn khổ Đối tác chiến lược sẽ chỉ thực sự tạo ra giá trị nếu được hiện thực hóa bằng các dự án đầu tư, các chuỗi cung ứng mới và các trung tâm đổi mới sáng tạo ngay tại các địa phương của Việt Nam", ông Dũng nhấn mạnh.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho rằng, bối cảnh mới của quan hệ Việt Nam - Mỹ đang tạo ra cơ hội đặc biệt cho các địa phương. Trong những năm gần đây, dù chính sách thương mại có nhiều điều chỉnh nhằm bảo vệ lợi ích sản xuất trong nước và giảm thâm hụt thương mại, Việt Nam vẫn được Mỹ nhìn nhận là một đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Điều này được thể hiện qua việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại cấp cao thường xuyên, mở rộng hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng, khoáng sản chiến lược, kinh tế số và đổi mới sáng tạo", ông Dũng khẳng định.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, Việt Nam không còn chỉ là một điểm đến có chi phí cạnh tranh. Ngày càng nhiều doanh nghiệp mong muốn xây dựng các cơ sở sản xuất, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm thiết kế, trung tâm dữ liệu và chuỗi cung ứng công nghệ cao tại Việt Nam. Đây là dòng vốn đầu tư có giá trị gia tăng lớn, tạo nhiều việc làm chất lượng cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho rằng cơ hội rất lớn nhưng thách thức cũng không nhỏ. Thực tế làm việc với nhiều doanh nghiệp Mỹ cho thấy, quyết định đầu tư ngày nay phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, hơn là các ưu đãi về thuế.

Các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực; tính ổn định và minh bạch của chính sách; khả năng cung ứng điện, logistics và hạ tầng số; thời gian giải quyết thủ tục hành chính; cũng như khả năng đồng hành của chính quyền địa phương trong suốt vòng đời dự án.

"Các địa phương vẫn còn cách tiếp cận mang tính thụ động, chủ yếu chờ các đoàn doanh nghiệp đến khảo sát thay vì chủ động tiếp cận các tập đoàn mục tiêu, xây dựng danh mục dự án và phát triển đội ngũ chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư", Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định.

Bên cạnh đó, các bang của Mỹ ngày càng tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua các cơ quan phát triển kinh tế, các trường đại học, các trung tâm đổi mới sáng tạo và hiệp hội doanh nghiệp. Theo Đại sứ, đây là những đối tác mà các địa phương Việt Nam hoàn toàn có thể kết nối trực tiếp.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khuyến nghị đối với các địa phương, cần chuyển từ tư duy "thu hút càng nhiều vốn càng tốt" sang thu hút đúng nhà đầu tư, đúng lĩnh vực và đúng hệ sinh thái, hay nói cách khác là xác định đúng "điểm rơi" của dòng vốn Mỹ.

"Địa phương nào chuẩn bị tốt quỹ đất, điện, hạ tầng số và cơ chế một cửa, địa phương đó sẽ có lợi thế hơn trong việc thu hút dự án từ Mỹ", Đại sứ Dũng cho biết.

Các địa phương nên xây dựng một danh mục dự án đầu tư "sẵn sàng triển khai", thay vì chỉ giới thiệu danh mục tiềm năng chung chung. Theo Đại sứ đây là cách để các địa phương chứng minh rằng "mình không chỉ muốn FDI, mà thực sự có khả năng tiếp nhận FDI chất lượng cao".