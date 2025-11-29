Thủ khoa đầu vào 2021 DTU và 'Giải thưởng kép' cuộc thi Hòa giải Thương mại VN 2025

Đây là món quà vô cùng ý nghĩa của Lý Thị Mến khi em vừa chính thức tốt nghiệp ĐH Duy Tân với danh hiệu Á khoa đầu ra, nhận bằng Xuất sắc với GPA 3.85/4. Lý Thị Mến cũng chính là Thủ khoa đầu vào của cả ĐH Duy Tân năm 2021 khi đạt tới 29.75/30 điểm trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.

"Giải thưởng kép" với huy chương bạc và huy chương đồng ở cuộc thi uy tín

Ngay từ khi lựa chọn theo học ngành Luật Kinh doanh (Chương trình Tài năng - HP) tại khoa Luật, Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn (LHSS), ĐH Duy Tân, Lý Thị Mến đã khát khao trở thành một luật sư giỏi, hiểu biết sâu rộng và nắm chắc pháp luật để có thể giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội hay hỗ trợ về mặt pháp luật cho các doanh nghiệp yên tâm kinh doanh và sản xuất.

Lý Thị Mến (đứng ngoài bên phải) cùng đội thi "Run" nhận nhiều giải thưởng tại cuộc thi

Trên tinh thần đó, ngay từ đầu, Mến đã xây dựng cho mình một lộ trình học tập nghiêm túc, quyết tâm giữ vững "phong độ" để thực hiện tốt nhất những mong muốn, ấp ủ của bản thân. Không chỉ nỗ lực học tập, Mến còn tham gia vào nhiều cuộc thi để "rèn trí - luyện tâm", nâng cao kiến thức và kỹ năng để có thể làm tốt công việc khi bước vào thực tế nghề nghiệp.

Gần đây nhất, Mến đã thể hiện năng lực xuất sắc khi tham gia cuộc thi Hòa giải Thương mại Việt Nam 2025. Đây là sân chơi học thuật thường niên về Luật học có quy mô lớn do Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) và Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) phối hợp tổ chức, thu hút 733 thí sinh thuộc 201 đội thi đến từ 28 trường đại học và cơ sở đào tạo Luật trên cả nước.

Đồng hành cùng các thành viên đội thi "Run", Mến đã tham gia vào xử lý nhiều tình huống thi đấu liên quan đến các tranh chấp pháp lý, bao gồm:

Tranh chấp về hợp đồng hợp tác lắp đặt và cung ứng điện mặt trời

Mâu thuẫn nội bộ phát sinh sau quá trình hợp tác đầu tư

Tranh chấp về quyền sở hữu nhãn hiệu của một thương hiệu kẹo nổi tiếng

Đảm nhiệm vai trò là luật sư của doanh nghiệp, Mến cùng các bạn đã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà đội mình phụ trách.

"Đây là một nhiệm vụ rất khó bởi để làm tốt vai trò này, người đại diện doanh nghiệp không chỉ cần vững vàng về kiến thức pháp lý, mà còn phải linh hoạt trong các kỹ năng 'mềm' để vừa bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp vừa tránh làm tổn hại đến mối quan hệ với phía đối phương. Với tinh thần như vậy, chúng em luôn xác định rõ rằng: Mục tiêu không phải là 'thắng - thua', mà là 'cùng thắng'. Chính cách tiếp cận ấy đã giúp đội em bảo vệ được lợi ích chính đáng của khách hàng nói riêng và giành huy chương bạc và huy chương đồng tại cuộc thi", Lý Thị Mến cho biết.

Lý Thị Mến nhận bằng cử nhân của ĐH Duy Tân năm 2025

Thành tích của Lý Thị Mến nói riêng và của đội tuyển khoa Luật của ĐH Duy Tân nói chung không chỉ là một giải thưởng, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh pháp lý vững vàng, khả năng giao tiếp hiệu quả, thấu cảm và ứng biến linh hoạt của các sinh viên DTU đang chọn bước đi trên con đường hành nghề pháp lý chuyên nghiệp.

Bản lĩnh vững vàng của nữ sinh viên "giữ lửa" công lý

Trong suốt 4 năm học tập trên giảng đường đại học, Mến đều đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Là một lớp trưởng năng nổ, Mến luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân, nỗ lực bứt phá để khẳng định hình ảnh của những sinh viên Luật ĐH Duy Tân bản lĩnh và đã đem về cho mình chuỗi giải thưởng ấn tượng:

Huy chương bạc và huy chương đồng cuộc thi Hòa giải Thương mại Việt Nam 2025

và cuộc thi Hòa giải Thương mại Việt Nam 2025 Giải ba cuộc thi Sinh viên Sáng tạo & Quyền Sở hữu Trí tuệ lần V - 2025

cuộc thi Sinh viên Sáng tạo & Quyền Sở hữu Trí tuệ lần V - 2025 Giải khuyến khích cuộc thi Sinh viên Sáng tạo và Quyền Sở hữu Trí tuệ lần IV - 2024

cuộc thi Sinh viên Sáng tạo và Quyền Sở hữu Trí tuệ lần IV - 2024 Giải nhì Nghiên cứu Khoa học cấp Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn (LHSS), ĐH Duy Tân năm 2023

Nghiên cứu Khoa học cấp Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn (LHSS), ĐH Duy Tân năm 2023 ...

Trong suốt những năm tháng học tập trên giảng đường ĐH Duy Tân, Mến không chỉ tập trung tiếp thu các kiến thức từ các môn học quan trọng như: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Thương mại,… cùng với các môn kỹ năng chuyên sâu về Tranh tụng và Tư duy Phản biện mà em còn không ngừng tìm kiếm cơ hội cọ xát nghề nghiệp để củng cố nền tảng kiến thức, rèn luyện tư duy logic và hình thành những kỹ năng cần thiết để tự tin theo đuổi con đường pháp lý.

Lý Thị Mến luôn không ngừng cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân và theo đuổi lý tưởng mà mình đã chọn

"Ngay từ học kỳ hè năm 2, em đã đến TAND quận Sơn Trà để học việc và có rất nhiều trải nghiệm quý báu. Tại đây, em đã được tiếp xúc trực tiếp với quy trình xét xử, nghiên cứu hồ sơ vụ án thực tế, soạn thảo các văn bản như: thông báo, quyết định, bản án,... và tìm hiểu cách thức vận hành của một cơ quan Tư pháp. Chính những ngày tháng học việc đó đã trở thành 'lò luyện' thực tế giúp em rèn giũa khả năng phân tích hồ sơ, lập luận pháp lý sắc bén và sự chuyên nghiệp cần có của người học Luật", Lý Thị Mến chia sẻ.

Không chỉ nổi bật với nhiều thành tích trong học tập, Lý Thị Mến còn giữ vai trò Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Luật kiêm Liên chi hội trưởng khoa Luật. Mến đã dẫn dắt, tổ chức và tham gia nhiều hoạt động Đoàn - Hội lớn của Khoa và ĐH Duy Tân như "Vầng Trăng yêu thương", "Xuân ấm áp", "Ngày hội International Day", "Ngày hội Sắc màu Duy Tân", "Chương trình Tuyên truyền Pháp luật Lao động 2024",… và nhiều lần được khen thưởng vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên".

Với Lý Thị Mến, những buổi học nhóm thâu đêm cùng bạn bè để giải quyết các tình huống pháp lý phức tạp hay những cuộc tranh luận sôi nổi trên lớp dưới sự hướng dẫn của các thầy cô về các vấn đề nóng của xã hội đã trở thành những kỷ niệm mà em không bao giờ quên.

"Em chân thành cảm ơn sự tận tâm và nhiệt huyết của các thầy cô trong khoa Luật - những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, giúp em xác định rõ con đường sự nghiệp của mình. Mang trong mình mong ước góp phần bảo vệ công lý và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, em sẽ không ngừng cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân và theo đuổi lý tưởng mà mình đã chọn", Lý Thị Mến khẳng định.