Thủ khoa khối B00 30/30 điểm từng 'mù tịt' môn sinh, lớp 12 mới chuyển tổ hợp

Khi tra cứu điểm thi, Yến Nhi cho biết cảm xúc đầu tiên là bất ngờ đến mức “chưa dám tin vào mắt mình”.

“Khi biết mình may mắn trở thành một trong những thủ khoa khối B00 năm nay, em rất bất ngờ, thậm chí hơi sốc. Người đầu tiên em báo tin là bố mẹ”, Nhi chia sẻ.

Nguyễn Lê Yến Nhi, học sinh lớp 12B4, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM), trở thành một trong những thủ khoa khối B00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với số điểm tuyệt đối 30/30. ẢNH: NVCC

Thủ khoa khối B00 từng gần như “mù tịt” môn sinh khi chuyển tổ hợp

Ít ai biết rằng, hành trình chinh phục điểm tuyệt đối của nữ sinh không bắt đầu bằng lợi thế mà từ một quyết định đầy thử thách.

Đến năm lớp 12, Yến Nhi mới chuyển sang ôn theo tổ hợp B00. Trong 3 môn xét tuyển, sinh học là môn em gần như chưa có nền tảng, khiến bản thân nhiều lần lo lắng và hoài nghi.

“Em gần như mù tịt môn sinh. Có nhiều lúc em tự hỏi liệu mình có làm được hay không. Nhưng chính ngọn lửa từ các thầy cô đã thắp lên trong em niềm hy vọng, cho em thêm niềm tin vào bản thân để tiếp tục cố gắng”, nữ sinh nhớ lại.

Theo Yến Nhi, để đạt kết quả cao, điều quan trọng nhất không chỉ là dành nhiều thời gian cho việc học mà còn phải có niềm yêu thích và sự kiên trì. “Đối với em, cần có sự yêu thích và sự chăm chỉ không ngừng. Chỉ cần không bỏ cuộc thì không gì là không thể.”

Trong giai đoạn ôn thi, lịch học của nữ sinh bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 11 giờ 30, buổi chiều học từ 13 giờ đến 16 giờ 45, buổi tối tự học đến khoảng 21 - 22 giờ. “Dù lịch học khá dày nhưng chúng em có giờ giấc sinh hoạt nội trú rất khoa học nên mọi thứ vẫn cân bằng”.

Nữ sinh cũng thừa nhận môn khiến em lo lắng nhất trong kỳ thi là sinh học. “Em lo nhất là môn sinh nhưng rất may em đã làm bài khá ổn.”

Sau những giờ học căng thẳng, Yến Nhi thường tìm đến ca hát và đọc sách để thư giãn, lấy lại năng lượng.

Thủ khoa khối B00 nuôi ước mơ trở thành bác sĩ có tâm và có tầm

Chia sẻ về dự định sắp tới, Yến Nhi cho biết sẽ đăng ký vào ngành Y khoa của Trường đại học Y dược TP.HCM. “Em mong muốn sau này sẽ trở thành một bác sĩ vừa có tâm, vừa có tầm để có thể giúp đỡ thật nhiều người.”

Nhìn lại hành trình ôn thi, điều quý giá nhất em nhận được không chỉ là điểm số mà còn là tính kỷ luật và niềm tin vào chính mình. “Nếu được nhắn gửi đến bản thân của một năm trước, em sẽ nói: ‘Cứ bước đi, đừng bao giờ bỏ cuộc. Chỉ cần luôn tin vào bản thân thì nhất định sẽ thành công”.

Theo giáo viên, thành tích của nữ sinh là kết quả của sự kiên trì, kỷ luật và quyết tâm theo đuổi mục tiêu ẢNH: NVCC

Thầy Cao Văn Sang, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên bộ môn hóa học của lớp, cho biết ông cảm thấy rất hạnh phúc và nhẹ nhõm khi biết học trò đạt điểm tuyệt đối.

“Trước đó, tôi luôn tin vào năng lực của Nhi nhưng vẫn lo nếu kết quả không như mong muốn thì em sẽ buồn. Khi biết em đạt 30/30, tôi thực sự rất vui vì đó là thành quả xứng đáng với những nỗ lực em đã bỏ ra.”

Theo thầy Sang, Yến Nhi là học sinh thông minh, có tư duy chắc chắn và luôn quyết tâm với mục tiêu đã đặt ra. “Khi em đã chuẩn bị kỹ và quyết tâm làm điều gì thì tôi luôn tin em sẽ làm được.”

Không chỉ đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, trước đó Yến Nhi còn giành giải nhất môn hóa học tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và giải nhất môn hóa trong kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay Casio cấp thành phố, cho thấy nền tảng học tập vững vàng của nữ sinh.

Theo thầy giáo, áp lực lớn nhất của Yến Nhi trong giai đoạn ôn thi đến từ chính kỳ vọng của bản thân.

“Em có khát vọng đạt điểm rất cao nên đôi lúc tự tạo áp lực cho mình. Tôi luôn động viên em hãy buông bỏ những lo lắng, làm bài thật cẩn thận. Tôi thường nói với em rằng: ‘Con chim chỉ có thể tung cánh bay cao khi đôi chân không còn bị trói buộc’. Khi vượt qua được áp lực, em sẽ phát huy tốt nhất năng lực của mình”.

Nhận xét về học trò, thầy Sang cho biết ngoài thành tích học tập nổi bật, Yến Nhi còn là một học sinh khiêm tốn, gần gũi và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.

Gửi lời nhắn đến các học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm tới, thầy bày tỏ: “Các em hãy mang trong mình niềm tin và khát vọng với nghề nghiệp mình lựa chọn. Hãy học tập chăm chỉ, kiên trì theo đuổi ước mơ mỗi ngày. Thành công không đến từ may mắn mà là kết quả của sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng”.