Thủ khoa ngành sư phạm toán với ước mơ truyền cảm hứng niềm đam mê toán học

Trương Lê Gia Khánh vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành sư phạm toán học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ảnh: nvcc

Giải nhì kỳ thi Olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc

Với niềm đam mê toán học và sự nỗ lực không ngừng trong suốt quá trình học ĐH, Trương Lê Gia Khánh đã tốt nghiệp thủ khoa ngành sư phạm toán Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với điểm số GPA 3,89/4,0. Không chỉ bởi thành tích thủ khoa ngành, Khánh còn ghi dấu ấn bởi sự bản lĩnh và dám thách thức giới hạn bản thân để hiểu sâu hơn bản chất của tri thức trên con đường học thuật.

Trong suốt hành trình ĐH, dấu ấn nổi bật nhất là của Gia Khánh là giải nhì môn đại số tại kỳ thi Olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2022 – kỳ thi uy tín cấp quốc gia do Hội Toán học Việt Nam tổ chức. Năm ấy, sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, kỳ thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến với quy trình giám sát nghiêm ngặt, các đội thi làm bài tại chỗ, dưới sự theo dõi đồng thời của ban tổ chức, hệ thống camera và kiểm tra chéo qua Zoom. Dẫu vậy Khánh cũng đã thể hiện rất tốt trong kỳ thi và mang về thành tích đáng ngưỡng mộ.

“Mình không thấy áp lực, động lực là do mình được vào đội tuyển. Trước đó, để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức, mình cũng làm nhiều bài thi của các năm trước để nắm vững kiến thức. Trong kỳ thi, mình cũng khá may mắn khi làm được đúng với năng lực của mình và đạt được huy chương bạc năm”, Khánh chia sẻ.

Khánh cảm thấy may mắn vì kỳ thi đã tạo cho Khánh khá nhiều cơ hội mới trong học tập và nghiên cứu như tham gia các Trường hè toán học sinh viên và quốc tế. Đây là nền tảng để đăng ký và đậu được các chương trình nghiên cứu lớn của Việt Nam như: Vietnam Polymath REU, VinBigdata ADM với tỷ lệ chọi khá cao giữa sinh viên từ các trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và một vài sinh viên Việt Nam ở nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc...

Ngoài ra, 2 năm liền Khánh đạt giải nhì và giải ba tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, với các đề tài mang tính ứng dụng trong giảng dạy toán, chinh phục nhiều học bổng danh giá như: học bổng Vallet năm học 2022-2023, học bổng Never Give Up năm học 2024-2025... Gia Khánh cũng là một trong số ít sinh viên xuất sắc được tham gia chương trình Application Driven Mathematics do VinBigdata (Tập đoàn Vingroup) tổ chức, chương trình chuyên sâu dành cho những người trẻ có định hướng học tiến sĩ tại các trường ĐH hàng đầu thế giới.

Đam mê với con đường nghiên cứu học thuật

Với niềm đam mê tìm hiểu và nghiên cứu về toán học, Gia Khánh đã thực hiện nhiều các dự án nghiên cứu trong suốt quá trình học ĐH. Khánh đã bắt đầu nghiên cứu đề tài về giảng dạy toán từ những năm đầu ĐH; đến năm 3, năm 4, những dự án nghiên cứu của Khánh tập trung vào toán học và toán ứng dụng.

Luôn tò mò về khoa học, cộng với sự yêu thích và niềm đam mê nghiên cứu toán học, Khánh quyết định sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi các chương trình nghiên cứu chuyên sâu sau ĐH. Đó không chỉ là quyết định xuất phát từ bản thân mà còn là mong muốn được truyền cảm hứng và đồng hành cùng những sinh viên Việt Nam có niềm đam mê với toán học. Để thực hiện ước mơ này, Khánh đã đăng ký các chương trình tiến sĩ ở nước ngoài để trau dồi thêm kiến thức. Sau khi hoàn thành ước mơ, Khánh sẽ làm việc ở các doanh nghiệp lớn rồi quay về giảng dạy, Khánh chia sẻ.