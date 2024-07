Thủ khoa nhạc viện gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2024

Người đẹp đầu tiên ghi tên mình vào top 5 Grand Voice Award là Nguyễn Vĩnh Hà Phương. Cô được biết đến là thủ khoa đại học đầu vào khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM niên khóa 2022-2026. Phần trình diễn ca khúc We are Grand được cô đầu tư kỹ lưỡng về cả vũ đạo, vũ đoàn phụ họa, trang phục lẫn âm nhạc. Hà Phương còn gây ấn tượng khi phần điệp khúc được viết theo câu chủ đề của cuộc thi Miss Grand International: "We are Grand, the one and only"