Thế giới

Thư ký báo chí Nhà Trắng đầu tiên mang thai khi đương chức

Khánh An
Khánh An
27/12/2025 09:19 GMT+7

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo mang thai con thứ hai, trở thành người đầu tiên mang thai khi giữ chức vụ này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng mang thai - Ảnh 1.

Thư ký báo chí Leavitt trả lời phỏng vấn truyền hình tại Nhà Trắng hôm 16.12

ẢNH: AP

Đài NBC News ngày 27.12 đưa tin thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo cô đang mang thai con thứ hai, trở thành người đầu tiên giữ chức vụ cấp cao này có thai.

"Món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà chúng tôi có thể mong ước, một bé gái dự kiến chào đời vào tháng 5.2026", cô Leavitt (28 tuổi) viết trong chú thích trên Instagram hôm 26.12, kèm các bức ảnh cô đứng bên cây thông Noel và một ảnh siêu âm.

"Chồng tôi và tôi vô cùng háo hức khi gia đình sắp có thêm thành viên và hồi hộp chờ ngày con trai trở thành anh trai", nữ thư ký báo chí viết.

Con đầu lòng của Leavitt với chồng, nhà phát triển bất động sản Nicholas Riccio (60 tuổi), chào đời vào tháng 7.2024, vài tháng trước khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11. Cậu bé được đặt tên theo cha nhưng có biệt danh là Niko.

Thư ký báo chí Nhà Trắng mang thai - Ảnh 2.

Bức ảnh cô Leavitt đăng kèm thông báo mang thai

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FOX NEWS

Cô Leavitt và chồng cô gặp nhau vào năm 2022 khi cô tranh cử vào cơ quan lập pháp bang New Hampshire nhưng không thành công.

"Anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy là người ủng hộ tôi nhiệt tình nhất. Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi. Anh ấy là chỗ dựa vững chắc của tôi", cô Leavitt chia sẻ hồi đầu năm nay.

"Anh ấy hoàn toàn ủng hộ tôi xây dựng sự nghiệp thành công, và tất nhiên, anh ấy là cha của con tôi. Anh ấy là người cha tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy và luôn ủng hộ tôi hết lòng, đặc biệt là trong giai đoạn đầy biến động này của cuộc sống", theo cô Leavitt.

Cô Leavitt trở thành thư ký báo chí Nhà Trắng trẻ nhất từ trước đến nay khi được bổ nhiệm vào tháng 1, thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Trên mạng xã hội, cô Leavitt cảm ơn các quan chức trong chính quyền ông Trump vì đã ủng hộ cô với tư cách là một người mẹ. "Tôi cũng vô cùng biết ơn Tổng thống Trump và Chánh văn phòng Susie Wiles vì sự ủng hộ của họ, cũng như vì đã vun đắp một môi trường thân thiện với gia đình tại Nhà Trắng. Năm 2026 sẽ là một năm tuyệt vời và tôi rất háo hức khi trở thành mẹ của một bé gái", cô viết.

Một phát ngôn viên Nhà Trắng chưa trả lời các câu hỏi của NBC News về việc liệu cô Leavitt có dự định nghỉ thai sản sau khi sinh con gái, cũng như liệu có ai sẽ tạm thời đảm nhiệm công việc của cô hay không.

