Thư ký báo chí Nhà Trắng mất chức chỉ sau 5 ngày

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia đã bị sa thải chỉ sau 5 ngày làm việc sau khi gây tranh cãi về việc không vượt qua được kỳ thi luật sư.