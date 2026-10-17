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    Thư ký báo chí Nhà Trắng mất chức chỉ sau 5 ngày

    Thư ký báo chí Nhà Trắng mất chức chỉ sau 5 ngày

    La Vi - Vi Trân
    Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia đã bị sa thải chỉ sau 5 ngày làm việc sau khi gây tranh cãi về việc không vượt qua được kỳ thi luật sư.

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