Văn hóa

Thư Kỳ, Park Chan-wook... 'đổ bộ' LHP Venice 2025

Tuấn Duy
Tuấn Duy
28/08/2025 06:13 GMT+7

LHP Quốc tế Venice lần thứ 82 chính thức diễn ra từ ngày 27.8 - 6.9, với 21 tác phẩm được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới để tranh giải Sư tử vàng,

Năm nay, được chú ý nhiều nhất phải kể đến bộ phim đầu tay của Thư Kỳ. Sau nhiều thập niên khuấy động giới điện ảnh trong và ngoài nước với những vai diễn để lại ấn tượng bởi sự tự nhiên và nét diễn tinh tế, nữ minh tinh Đài Loan sẽ lần đầu đến Venice trong vai trò mới với bộ phim Girl do cô biên kịch và đạo diễn. 

Phim lấy bối cảnh thập niên 1980, xoay quanh nhân vật chính Lâm Tiểu Lệ lớn lên trong nghèo khó, muốn thay đổi số phận. Khi gặp Lý Lệ Lệ - người phụ nữ có tính cách độc lập, tự do, không ngại phá vỡ định kiến, Tiểu Lệ đã có quyết định mới. Tuy vậy điều này lại xung đột với quá khứ của mẹ cô - A Quyên. 

Bộ phim được giới phê bình đánh giá là tác phẩm tràn trề nữ tính với các cảm xúc nội tâm sâu thẳm. Thư Kỳ thật ra không quá xa lạ với LHP Venice khi nhiều lần sải bước thảm đỏ cũng như làm giám khảo cho hạng mục chính tại đây vào năm 2023.

Thư Kỳ, Park Chan-wook... 'đổ bộ' LHP Venice 2025- Ảnh 1.

Các bộ phim được chờ đón tại LHP Venice 2025

ẢNH: TƯ LIỆU

Guillermo del Toro - nhà làm phim Hình hài của nước, Mê cung Thần Nông... đem đến Venice tác phẩm Frankenstein chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của Mary Shelley, xoay quanh cuộc đối đầu giữa một quái vật chắp vá và nhà khoa học tạo ra mình. Đạo diễn gốc Hy Lạp Yorgos Lanthimos với nhãn quan độc đáo từng khuấy đảo Oscar 2024 bằng Poor things, năm nay góp mặt với Bugonia. 

Đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook cũng tái xuất với No Other Choice có sự tham gia của "ảnh đế" Lee Byung-hun và diễn viên Hương mùa hè Son Ye-jin, xoay quanh một người đàn ông tuyệt vọng tìm kiếm việc làm sau khi bị sa thải khỏi vị trí mình đã đảm nhận suốt 25 năm. N

hà làm phim Mỹ Noah Baumbach ra mắt phim Jay Kelly với sự tham gia của 3 diễn viên gạo cội George Clooney, Adam Sandler và Laura Dern. Khán giả sẽ được dõi theo hành trình của nhân vật là một diễn viên nổi tiếng và người quản lý đi khắp châu Âu, từ đó suy ngẫm về cuộc sống, di sản và các mối quan hệ của mình. 

Các phim còn lại đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đa số là các nhà làm phim người Ý và Pháp.

Năm nay, chủ tịch ban giám khảo của giải thưởng chính là nhà làm phim người Mỹ Alexander Payne. Ban giám khảo còn có nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Đào - "nàng thơ" của đạo diễn Giả Chương Kha, minh tinh Brazil Fernanda Torres vừa được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại Oscar 2025 cùng các nhà làm phim Pháp (Stéphane Brizé), Ý (Maura Delpero), Romania (Cristian Mungiu) và Iran (Mohammad Rasoulof).

