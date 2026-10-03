Thử lái Wrangler Sport - Có còn chất Jeep khi không phải Rubicon?

Trong cộng đồng chơi xe, Rubicon từ lâu đã được xem là biểu tượng gắn liền với khả năng chinh phục địa hình chuyên sâu. Sự xuất hiện của Wrangler Sport vì thế tạo nên sự tò mò cho những người mới chớm "phải lòng" di sản Mỹ: Liệu một phiên bản tinh gọn có mang lại trọn vẹn cảm giác lái phấn khích đặc trưng, hay chỉ là một trải nghiệm "nửa vời"?

Câu trả lời nằm ở cách Wrangler Sport định hình lại khái niệm về một chiếc "xe chơi" đa dụng: đủ độc bản để dạo phố, đủ bản lĩnh cho những hành trình "Overland" và quan trọng nhất, giữ trọn DNA nguyên bản với mức chi phí hợp lý.

Wrangler Sport - Lựa chọn dễ tiếp cận để chủ xe bắt đầu viết nên câu chuyện riêng cùng Jeep

Giữ trọn mã gene độc bản và nền tảng cá nhân hóa hoàn hảo

Sự lo lắng về việc phiên bản Sport "thiếu chất" được giải tỏa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẫu SUV vẫn giữ trọn vẹn diện mạo phong trần cùng tinh thần di sản không thể nhầm lẫn. Khác biệt lớn nhất, điều mà không phải dòng SUV hạng sang đô thị nào trong tầm giá có được, chính là khả năng biến hình linh hoạt "Open Air Freedom". Nhờ bộ mui cứng Freedom Top® 3 mảnh kết hợp cùng khả năng tháo rời cửa xe và gập kính chắn gió phía trước, với vài thao tác, chiếc xe trở thành một không gian mở hoàn toàn, đưa chủ xe hòa mình vào thiên nhiên trên những cung đường biển hay đèo dốc.

Đặc biệt, phiên bản Sport mở ra tiềm năng tùy biến đa dạng cho những chủ xe đam mê cá nhân hóa. Nhờ cấu trúc khung gầm Body-on-frame cùng thiết kế dạng mô-đun linh hoạt, người chơi xe có thể tháo lắp, nâng cấp cản trước/sau, tời kéo, dàn đèn trợ sáng hay giá chở đồ cho những hành trình khám phá một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng đến kết cấu nguyên bản.

Mẫu xe giữ trọn DNA của Jeep với vẻ ngoài phong trần đậm chất Mỹ





Xe sở hữu bộ mâm 17 inch phong trần đi cùng lốp All-Season phù hợp với đường phố, đồng thời đóng vai trò là bước đệm để chủ xe nâng cấp lên các bộ lốp địa hình (AT/MT) cỡ lớn mà không cần thay đổi quá nhiều về hệ thống treo. Bên cạnh đó, hệ thống cổng chờ điện phụ trợ với các công tắc chờ tích hợp sẵn trong khoang lái giúp việc kết nối các thiết bị dã ngoại như đèn chiếu sáng, máy nén khí hay tủ lạnh di động trở nên tiện dụng và an toàn.

Tối ưu chi phí - Tầm giá 2,999 tỉ đồng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khách hàng

Dù có mức giá dễ tiếp cận nhất trong dòng sản phẩm Jeep Wrangler, phiên bản Sport vẫn đáp ứng đầy đủ những tiện nghi cao cấp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Màn hình cảm ứng Uconnect® 12,3 inch thế hệ mới, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, mang đến không gian giải trí mượt mà. Hệ thống điều hòa tự động làm lạnh sâu, giữ cho cabin luôn thoải mái.

Khoang nội thất cân bằng giữa khả năng vận hành địa hình và nhu cầu sử dụng hằng ngày

Khi di chuyển trong không gian đô thị, camera lùi ParkView® tích hợp vạch hướng dẫn giúp việc xoay sở, lùi đỗ một chiếc SUV gầm cao trở nên dễ dàng. Đáng chú ý, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) có khả năng chủ động giữ khoảng cách với xe phía trước, giúp những chặng hành trình dài trên cao tốc trở nên thảnh thơi và an toàn hơn.

Trải nghiệm vận hành chuyên sâu: Tại sao Off-road đỉnh mà đi phố vẫn "êm ru"?

Nhiều người thường mặc định một cỗ máy việt dã sẽ bị xóc, nặng nề và ồn ào khi đi trong đô thị. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế trên Wrangler Sport lại mang đến bất ngờ nhờ khả năng cân bằng linh hoạt giữa hai trạng thái di chuyển đô thị và địa hình.

Khi di chuyển trong đô thị, khối động cơ 2.0L Turbo thế hệ mới kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp vận hành nhẹ nhàng, phản hồi chân ga nhạy, không bị trễ hay thô ráp ở tốc độ thấp và cho cảm giác mạnh mẽ mỗi khi cần vượt xe. Vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, tầm nhìn cao ráo, kết hợp cùng khung gầm và hệ thống treo được tinh chỉnh, giúp hấp thụ tốt các dao động nhỏ từ mặt đường, mang lại cảm giác lái chắc chắn, mượt mà cùng khả năng cách âm khoang cabin ấn tượng.

Hệ thống khung gầm vững chắc cùng vị trí ngồi cao giúp chủ nhân tự tin làm chủ tầm nhìn và tận hưởng sự thư thái khi dạo phố

Vào những chặng đường địa hình phức tạp, bản lĩnh của mẫu xe mới thực sự lên tiếng. Xe sở hữu hệ dẫn động 2 cầu Selec-Trac 4WD tự động thông minh, có khả năng tự phân bổ lực kéo linh hoạt giữa hai trục khi phát hiện đường trơn trượt. Kết hợp cùng khoảng sáng gầm cao và góc thoát lớn, Wrangler Sport dễ dàng vượt qua các cung đường đá sỏi, bùn lầy hay lội qua những dòng suối nhỏ.

Gói đặc quyền hậu mãi toàn diện từ THACO AUTO

Dành cho chủ sở hữu Jeep Wrangler Sport, THACO AUTO mang đến đặc quyền bảo dưỡng miễn phí 3 năm (hoặc 60.000 km), bảo hành chính hãng 5 năm (hoặc 150.000 km), gói cứu hộ 24/7 RSA trong 3 năm và dịch vụ kiểm tra xe tận nhà.

Khi sự an tâm đã được đảm bảo, mỗi mẫu xe Jeep khi lăn bánh lại tiếp tục mang theo câu chuyện về sự tự do, trở thành cầu nối giữa những tâm hồn đồng điệu. Trong thời gian tới, THACO AUTO sẽ đồng hành cùng cộng đồng sử dụng xe Jeep qua chuỗi hoạt động giao lưu đa dạng: từ những buổi cà phê lái thử cuối tuần, các hành trình dã ngoại khám phá thiên nhiên cho đến những chuyến "Night Drive" trải nghiệm thành phố về đêm.

Bên cạnh đó, THACO AUTO cũng dành riêng nhiều phần quà tri ân giá trị cho những chủ xe tích cực đồng hành và mở rộng cộng đồng người dùng. Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi hiện đã được cập nhật tại hệ thống showroom Stellantis Brand House của THACO AUTO trên toàn quốc.