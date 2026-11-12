Thủ lĩnh CNBLUE tái xuất màn ảnh, bắt tay đạo diễn 'Cõng anh mà chạy'

Màn tái xuất khác lạ của nam thần CNBLUE

Sự chú ý dành cho Anh là nam chính đời em trước hết đến từ sự trở lại của Jung Yong Hwa, trưởng nhóm nhạc CNBLUE. Sau nhiều năm hoạt động ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất, nam nghệ sĩ tiếp tục thử sức với một hình tượng mới, có phần khác biệt so với những vai diễn trước đây.

Cụ thể, anh hóa thân thành Uhm Tae Bong, nam thần vạn người mê mang một nghịch lý cười ra nước mắt: chuyên trị phim tình cảm nhưng kiên quyết... từ chối cảnh hôn và sở hữu chất giọng "thảm họa". Cuộc sống khuôn khổ của anh bỗng chốc chao đảo khi đối đầu với Oh Hae Ra (Hong Seung Hee), tiểu thư tài phiệt khép kín nhưng là fan cuồng chính hiệu. Sau một tai nạn, Hae Ra bỗng đinh ninh mình là nữ chính trong kịch bản và tự biến thành "vệ sĩ" quyết bảo vệ thần tượng bằng mọi giá. Sự va chạm trái khoáy giữa một tài tử nguyên tắc và cô nàng "ảo tưởng" ngây ngô tạo nên chuỗi tình huống dở khóc dở cười. Bộ phim không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái nhờ kịch bản rom-com tươi mới, mà còn là màn lột xác diễn xuất đầy ăn ý và cuốn hút của bộ đôi diễn viên chính.

Jung Yong Hwa tái xuất màn ảnh với vai Uhm Tae Bong, tài tử nổi tiếng chuyên đóng phim tình cảm nhưng có nguyên tắc kỳ lạ là từ chối các cảnh hôn ẢNH: FPT PLAY

Một trong những yếu tố giúp Anh là nam chính đời em nhận được sự quan tâm là sự góp mặt của đạo diễn Yoon Jong Ho. Ông từng đứng sau Cõng anh mà chạy (Lovely Runner), tác phẩm tạo được sức hút lớn nhờ câu chuyện tình yêu kết hợp yếu tố giả tưởng, thanh xuân và những bước ngoặt cảm xúc.

Ở dự án mới, đạo diễn này tiếp tục khai thác mô-típ tình cảm có yếu tố bất thường, đặt các nhân vật vào những tình huống không dễ đoán. Câu chuyện càng trở nên phức tạp khi Tae Bong phải thực hiện một hợp đồng hẹn hò giả với Song Na Ri (Park You Na) nhằm che giấu bí mật đời tư. Sự xuất hiện của nhân vật này khiến mối quan hệ giữa Tae Bong và Hae Ra thêm nhiều nút thắt. Những tình huống theo dõi, ghen tuông và hiểu lầm liên tục đẩy các nhân vật vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Bên cạnh yếu tố hài hước, bộ phim còn khai thác những vấn đề liên quan đến mặt trái của cuộc sống nổi tiếng, nơi hình ảnh trước công chúng không hoàn toàn phản ánh con người thật.

Hong Seung Hee hóa thân thành Oh Hae Ra, cô gái có tình cảm cuồng nhiệt với thần tượng và bất ngờ tin mình là nữ chính trong bộ phim anh đang tham gia ẢNH: FPT PLAY

Jung Yong Hwa và Hong Seung Hee tạo điểm nhấn cho dòng phim rom-com

Sự kết hợp giữa Jung Yong Hwa và Hong Seung Hee cũng nhận được sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc. NewsPim đánh giá đây là câu chuyện tình lãng mạn khó đoán, đan xen giữa thế giới phim ảnh và đời thực. Trong khi đó, Maeil Business Newspaper nhấn mạnh màn hợp tác giữa đạo diễn Yoon Jong Ho và Jung Yong Hwa, xem đây là điểm đáng chú ý của dự án.

Soompi dẫn lời hai diễn viên về trải nghiệm hợp tác tích cực, trong đó Jung Yong Hwa cho biết anh thích làm việc cùng bạn diễn, còn Hong Seung Hee đánh giá nam nghệ sĩ luôn tạo không khí thoải mái và quan tâm đến đồng nghiệp. Tác phẩm hiện phát sóng trên Lifetime tại Hàn Quốc, đồng thời được phân phối qua các nền tảng trực tuyến như TVING, LG Channels, FPT Play, Viu...