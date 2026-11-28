Hãng AP đưa tin tòa án tại thành phố Mombasa (Kenya) ngày 27.11 kết tội ông Paul Mackenzie - người sáng lập tổ chức Good News International Church - ngộ sát 123 tín đồ. Cùng bị kết tội có 29 người trong giáo phái, gồm vợ ông là bà Rhoda Mumbua.

Thẩm phán Alex Ithuku nêu rõ ông Mackenzie đã "đưa ra chỉ dẫn nhịn đói đến chết". Bị cáo không nhận tội và một luật sư cho biết ông sẽ kháng cáo sau khi tuyên án.

Ông Paul Mackenzie (giữa) sau khi rời phiên tòa tại Kenya ngày 6.11 ẢNH: AP

Đây là phán quyết mới nhất trong loạt phiên tòa xét xử ông Mackenzie. Trước đó vào đầu tháng 11, bị cáo lĩnh án 200 năm tù vì tội sát hại 191 người, gồm 190 trẻ em và một người lớn. Ông phủ nhận việc ép tín đồ nhịn đói nhưng bị thẩm phán bác bỏ.

Vụ việc bị phanh phui năm 2023 sau khi cảnh sát bắt ông Mackenzie nhờ tin trình báo. Giới chức phát hiện hơn 400 thi thể trong các ngôi mộ tập thể ở khu vực rừng Shakahola, gần thị trấn Malindi ở Kenya, nơi các tín đồ chuyển đến để tránh sự giám sát. Ông Mackenzie yêu cầu họ bỏ đói bản thân và con cái để gặp Chúa Giê-su trước ngày tận thế.

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Các nguồn tin nói với Reuters rằng kế hoạch này chia thành 3 giai đoạn: trẻ em trước, kế đến là phụ nữ và thanh niên, cuối cùng là số đàn ông còn lại. Thảm kịch gây chấn động Kenya và làm dấy lên lời kêu gọi siết chặt quản lý các nhóm tôn giáo.