Thủ lĩnh Hamas bị ám sát bởi bom cài tinh vi suốt 2 tháng?

The New York Times dẫn 5 nguồn tin từ Trung Đông, cho biết quả bom đã được giấu kín tại nhà khách trong khoảng 2 tháng. Ông Haniyeh được cho là hay ở nhà khách này trong các chuyến thăm thủ đô Tehran (Iran). Căn nhà này được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bảo vệ và là một phần trong khu phức hợp lớn ở phía bắc Tehran.

Ông Haniyeh đã có mặt tại Tehran để dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 30.7. Các quan chức Trung Đông nêu trên cho biết quả bom đã được kích nổ từ xa sau khi xác nhận ông đang ở nhà khách ngày 31.7. Vụ nổ cũng đã giết chết một vệ sĩ.

Lãnh tụ Iran lệnh tấn công trực tiếp Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

Hai nguồn tin từ Iran cho biết những thành viên IRGC đã được thông báo vắn tắt về vụ việc. Vụ nổ đã làm rung chuyển tòa nhà, gây vỡ cửa sổ và khiến một phần tường bên ngoài bị sập.

Các quan chức Iran và Hamas ngày 31.7 cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công nhằm vào thủ lĩnh Hamas. Giới chức Israel đến ngày 1.8 chưa bình luận về thông tin ông Haniyeh thiệt mạng tại Tehran.

Trước đó, lực lượng Hamas và truyền thông nhà nước Iran đưa tin ông Haniyeh thiệt mạng do tên lửa được phóng từ bên ngoài tòa nhà, tương tự cách Israel phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Isfahan ở Iran hồi tháng 4.

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Iran ngày 31.7 REUTERS

Tuy nhiên, thông tin ông Haniyeh bị giết chết do tên lửa đối mặt với những nghi vấn như làm thế nào nó có thể dễ dàng lọt qua hệ thống phòng không và nhằm vào mục tiêu quan trọng ngay tại thủ đô Iran. Với thông tin mới nhất của The New York Times, bên thực hiện vụ tấn công có thể đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống an ninh và giấu quả bom trong nhiều tuần trước khi kích nổ.



Iran ngày 1.8 đã tổ chức tang lễ cho ông Haniyeh. Thi hài ông đã được đưa về thành phố Doha, Qatar cùng ngày và sẽ được an táng vào ngày 2.8, theo AFP.

Hamas cho biết trong một tuyên bố ngày 1.8 rằng lễ an táng ở Qatar sẽ được tổ chức với sự tham dự của người dân và các phe phái, cũng như có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo.