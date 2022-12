Thủ lĩnh IS kích hoạt đai thuốc nổ tự sát lúc bị bao vây

Quân đội Mỹ ngày 30.11 thông báo thủ lĩnh IS Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch do lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) thực hiện hồi giữa tháng 10 tại thị trấn Jasem, tỉnh Deraa ở miền nam Syria.

Reuters dẫn lời các tay súng tham gia chiến dịch cho biết Quraishi và các tay chân đã bị phát hiện trong một căn phòng bí mật trong một ngôi nhà.

“Tên thủ lĩnh và một bộ hạ đã tự sát bằng đai thuốc nổ của chúng sau khi các chiến binh của chúng tôi tiến vào được nơi trú ẩn”, theo ông Salem al Horani, cư dân của thị trấn Jasem và là chiến binh tham gia chiến dịch vây ráp 3 ngôi nhà mà băng nhóm của IS trú ẩn.

Một phát ngôn viên của IS thông báo Quraishi thiệt mạng trong lúc chiến đấu chống “những kẻ thù của Thượng đế”. Người này thông báo IS đã chọn ông Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi làm thủ lĩnh mới mà không nói gì về thân thế.

Lực lượng FSA từng nhận sự hỗ trợ của phương Tây và các nước vùng Vịnh cho đến khi bị cắt nguồn hỗ trợ vào năm 2018. Tuy nhiên, các chiến binh của FSA vẫn hiện diện tại khu vực sau các thỏa thuận hòa giải với chính quyền Syria, theo đó FSA được quyền giữ lại các vũ khí hạng nhẹ nhưng phải giao nộp vũ khí hạng nặng. Cũng theo thỏa thuận được Nga làm trung gian, tỉnh Deraa được đưa về sự kiểm soát của quân đội chính quyền Syria.





Sau khi trỗi dậy và phát triển nhanh chóng ở Iraq và Syria năm 2014 với việc kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn, ​​"nhà nước Hồi giáo" tự xưng của IS đã sụp đổ dưới một làn sóng tấn công.

IS đã bị đánh bại ở Iraq vào năm 2017 và ở Syria hai năm sau đó. Tuy nhiên, các phần tử của nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan này vẫn thực hiện các cuộc tấn công ở cả hai quốc gia trên và tuyên bố đứng sau những vụ tấn công ở nhiều nơi trên thế giới.

Hồi đầu năm nay, thủ lĩnh trước đó của IS, Abu Ibrahim al-Qurashi, đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của các lực lượng Mỹ ở tỉnh Idlib, miền bắc Syria. Người tiền nhiệm của Ibrahim, Abu Bakr al-Baghdadi, đã bị giết cũng ở Idlib vào tháng 10.2019.