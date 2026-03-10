Thủ lĩnh SEVENTEEN S.COUPS giàu cỡ nào?

Thành công của SEVENTEEN

Ra mắt năm 2015 dưới trướng Công ty Pledis Entertainment (nay thuộc HYBE), SEVENTEEN nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những boyband hàng đầu K-pop. Với hàng loạt album bán hàng triệu bản và các tour diễn toàn cầu, nhóm liên tục giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Sau khoảng 10 năm hoạt động, S.COUPS được xem là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của K-pop thế hệ thứ ba, góp phần đưa SEVENTEEN trở thành một trong những boyband thành công nhất châu Á. Những năm gần đây, idol sinh năm 1995 không chỉ nổi bật trong âm nhạc mà còn bắt đầu khẳng định vị thế ở lĩnh vực thời trang quốc tế Ảnh: INSTAGRAM NV

Năm 2025, SEVENTEEN tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ khi album phòng thu thứ năm Happy Burstday dẫn đầu bảng xếp hạng Circle Chart nửa đầu năm, trong khi ca khúc chủ đề Thunder đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Melon Top 100.

Bên cạnh doanh số album, các chuyến lưu diễn quy mô lớn cũng mang lại nguồn thu khổng lồ cho nhóm. SEVENTEEN thường tổ chức tour tại nhiều khu vực châu Á, Bắc Mỹ và Nhật Bản, thu hút hàng chục ngàn khán giả mỗi đêm diễn. Điều này giúp các thành viên, trong đó có S.COUPS, sở hữu thu nhập đáng kể từ hoạt động biểu diễn, bán vé và quảng cáo.

Ngoài ra, SEVENTEEN còn thường xuyên hợp tác với các thương hiệu lớn tại Hàn Quốc và quốc tế. Với độ phủ sóng toàn cầu của fandom CARAT, các chiến dịch quảng cáo của nhóm thường đạt hiệu quả truyền thông cao, góp phần nâng giá trị thương mại của từng thành viên.

Là trưởng nhóm và rapper chính, S.COUPS không chỉ tham gia biểu diễn mà còn đóng vai trò dẫn dắt hình ảnh chung của SEVENTEEN. Trong ngành công nghiệp K-pop, vị trí trưởng nhóm thường đi kèm với mức độ nhận diện cao hơn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thương hiệu, quảng cáo và hoạt động cá nhân. Giọng ca 9X cũng tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất một số ca khúc của nhóm. Nhờ đó, ngoài phần thu nhập từ hoạt động chung, anh còn có nguồn lợi từ bản quyền âm nhạc. Đây là yếu tố giúp nhiều idol K-pop duy trì tài sản ổn định sau nhiều năm hoạt động.

Theo trang PeopleAI, tài sản ròng của S.COUPS năm 2025 khoảng 8,16 triệu USD (hơn 200 tỉ đồng). Một số trang phân tích K-pop cho rằng tài sản của anh nằm trong khoảng 10-14 triệu USD, thuộc nhóm ca sĩ có thu nhập cao trong showbiz.

S.COUPS chụp ảnh cùng David Beckham tại Milan Fashion Week 2026. Cả hai đều toát lên phong thái lịch lãm, nổi bật, tạo nên khoảnh khắc tương tác đặc biệt giữa ngôi sao K-pop và cựu danh thủ thế giới Ảnh: INSTAGRAM NV

Idol giàu có nhưng nổi tiếng vì… quyên góp

Điều thú vị là trong nhiều bài báo Hàn Quốc, cái tên S.COUPS thường xuất hiện không phải vì khoe tài sản hay bất động sản đắt đỏ, mà vì những khoản quyên góp lớn cho các hoạt động xã hội.

Theo Allkpop, tháng 8.2025, nam ca sĩ đã quyên góp 50 triệu won (khoảng 900 triệu đồng) cho Quỹ Community Chest of Korea để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp sinh nhật của mình. Khoản đóng góp này giúp anh trở thành thành viên thứ 3.710 của Honor Society, nhóm những nhà tài trợ cá nhân lớn của tổ chức từ thiện này. Theo quy định, các thành viên trong Honor Society là những người đã đóng góp ít nhất 100 triệu won hoặc cam kết đóng góp số tiền này trong vòng 5 năm.

Trong chia sẻ với truyền thông, S.COUPS cho biết: "Nhờ tình yêu của người hâm mộ, sinh nhật của tôi trở thành một ngày đặc biệt. Tôi muốn gửi lại một phần tình yêu đó cho xã hội". Năm 2024, anh đã quyên góp 30 triệu won (hơn 500 triệu đồng) cho tổ chức bảo vệ động vật WEACT nhằm hỗ trợ điều trị chó mèo bị bỏ rơi và giải cứu động vật bị ngược đãi.

Ngoài lĩnh vực bảo vệ động vật, S.COUPS còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Anh từng quyên góp cho quỹ cứu trợ thiên tai nhằm hỗ trợ các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cũng như đóng góp cho các chương trình cứu trợ cháy rừng tại Hàn Quốc. Những hoạt động này giúp S.COUPS được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến như một nghệ sĩ có "ảnh hưởng tích cực" trong cộng đồng.

Thủ lĩnh nhóm SEVENTEEN trẻ trung trong bộ ảnh quảng bá chiến dịch Xuân - Hè 2026 của BOSS cùng những gương mặt đang lên của showbiz toàn cầu như Meghann Fahy, Corey Mylchreest, Sacha Quenby Ảnh: INSTAGRAM NV

Chọn lối sống giản dị

Dù là trưởng nhóm của một trong những boyband thành công nhất K-pop, S.COUPS lại khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Anh hiếm khi khoe xe sang hay bất động sản trên mạng xã hội, điều khá phổ biến với nhiều người nổi tiếng. Tạp chí Billboard từng nhận xét S.COUPS là mẫu thủ lĩnh điềm tĩnh, luôn đặt tập thể lên trước cá nhân và giữ phong cách sống kín đáo dù SEVENTEEN đạt thành công lớn trên thị trường quốc tế.

Trong các chương trình truyền hình và phỏng vấn, nam ca sĩ thường nhấn mạnh vai trò trưởng nhóm của mình: chăm sóc các thành viên và duy trì tinh thần đoàn kết trong nhóm. Chính sự giản dị đó khiến nhiều người hâm mộ nhận xét rằng S.COUPS là hình mẫu của một idol giàu có nhưng khiêm tốn. Thay vì phô trương tài sản, anh chọn cách thể hiện sự thành công bằng việc đóng góp cho cộng đồng.