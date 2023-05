Thủ lĩnh Thánh chiến Hồi giáo nói chỉ huy ở Gaza chết vì mang điện thoại di động

Tờ The Times of Israel ngày 24.5 dẫn lời ông Ziad Nakhaleh , Thủ lĩnh Phong trào Thánh chiến Hồi giáo ở Palestine (PIJ) trụ sở ở Gaza nói về lý do các thành viên cấp cao của nhóm thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Th eo đó, ông Nakhaleh, người được cho là đang sống ở Syria hoặc Lebanon, đã chia sẻ với trang Haya Washington rằng cấp dưới của ông đã sơ suất mang theo điện thoại di động bên mình, và đó là lý do khiến họ bị phát hiện và bắt giữ.

Thủ lĩnh Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine Ziad Nakhaleh AFP

Khi được hỏi liệu có nội gián bên trong tổ chức hay không, ông Nahkaleh đã bác bỏ nghi ngờ trên và nói rằng các chỉ huy hàng đầu đã bị giết bất chấp những nỗ lực che giấu tung tích của họ.

"Chuyện xảy ra là vì công nghệ và khả năng theo dõi của kẻ thù ... Rất tiếc là các cấp dưới không tuân thủ các hướng dẫn cần thiết. Tôi chắc chắn rằng không có sự xâm nhập nào", ông Nahkaleh nói.

"Thật không may, những người anh em của chúng tôi đã sơ suất trong việc đánh giá tình hình và cách kẻ thù giám sát các thiết bị di động", thủ lĩnh PIJ nói thêm.

Israel không kích giết 3 chỉ huy, Thánh chiến Hồi giáo thề báo thù

Phát biểu này được cho là mâu thuẫn với những gì Nakhaleh từng nói trước đó, vốn khẳng định rằng các chỉ huy đã chết "không hề rời khỏi nhà của họ". Việc thừa nhận những sai lầm là điều bất thường đối với PIJ, bởi tổ chức này trước nay chỉ tập trung vào khả năng "bất khả chiến bại" của mình, theo The Times of Israel.