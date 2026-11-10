Thu Minh nói về Trúc Nhân, Hương Tràm

Thu Minh: Học trò tôi ai cũng là 'khủng long'

Tại thảm đỏ sự kiện TikTok Awards Đông Nam Á 2026, ca sĩ Thu Minh trở thành tâm điểm truyền thông khi diện thiết kế dạ hội đuôi cá xuyên thấu do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện riêng. Mẫu váy đính đá pha lê và cườm ánh bạc tôn trọn vóc dáng quyến rũ, kết hợp cùng găng tay đồng điệu giúp "nữ hoàng nhạc dance" khẳng định nhan sắc bất chấp thời gian khi bùng nổ trên sân khấu với bản hit I am Diva. Với chất giọng cao vút cùng cách xử lý kỹ thuật, nữ ca sĩ khuấy động không khí, khiến khán phòng trở nên sôi động.

Thu Minh cho rằng Trúc Nhân, Hương Tràm nỗ lực không ngừng để gặt hái thành công như hiện tại ẢNH: NVCC

Tại sự kiện, giọng ca Taxi cũng chia sẻ quan điểm về tốc độ phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội trong những năm gần đây. Ngoài ra, Thu Minh không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến thành công hai học trò Trúc Nhân và Hương Tràm sau khi bước ra từ chương trình Giọng hát Việt 2012.

Chứng kiến sự nghiệp ngày càng thăng hoa của các học trò, Thu Minh cho rằng thành công của Trúc Nhân và Hương Tràm không chỉ đến từ tài năng mà còn là kết quả của quá trình nỗ lực, bền bỉ. Dù đã gặt hái nhiều dấu ấn riêng trong âm nhạc, Thu Minh và Trúc Nhân đến nay vẫn chưa có sản phẩm kết hợp. Đây cũng là điều khiến nữ ca sĩ sinh năm 1977 không khỏi trăn trở và mong muốn có cơ hội thực hiện trong tương lai.

TikTok Awards Đông Nam Á 2026 gồm 11 hạng mục, nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung có dấu ấn nổi bật trong nhiều lĩnh vực như giải trí, giáo dục, thể thao, ẩm thực... Theo đó, mỗi hạng mục có một đại diện Việt Nam tranh tài tại lễ trao giải khu vực, dự kiến diễn ra ở Bali (Indonesia) vào ngày 27.11.2026.