Thư mời đấu giá cây trầm hương

Tại Chương trình, Ban Tổ chức (BTC) sẽ tổ chức đấu giá tác phẩm trầm hương thiên nhiên mang tên HƯƠNG TỊNH gây quỹ thiện nguyện. Tác phẩm cao 1.6m, đường kính 0.65m, nặng 30kg, có tuổi đời 30 năm. Giá trị tâm linh: thu hút tài lộc, bình an, may mắn, tránh gió độc. Xuất xứ: Nha Trang - Khánh Hòa. Giá khởi điểm là 300.000.000 VNĐ. Tác phẩm trầm hương do Doanh nhân Lê Tánh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY) và Doanh nhân Nguyễn Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Mỹ Á đồng tặng BTC để bán đấu giá gây quỹ thiện nguyện.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tác phẩm liên hệ với BTC chương trình GẶP MẶT ĐẦU XUÂN ẤT TỴ 2025 của Đồng hương Quảng Ngãi tại Hà Nội và Khu vực phía Bắc.

Liên hệ:

Chị Vương Lợi / Số điện thoại: 0983.027.787

Chị Liễu Trang / Số điện thoại: 0914.018.177

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ KÍNH MỜI!