Thủ môn David De Gea sắp chia tay CLB M.U

CLB M.U đã xác nhận các cầu thủ Phil Jones và Axel Tuanzebe đều đã chia tay đội bóng, trong khi thủ môn David De Gea "vẫn trong quá trình đàm phán về một bản hợp đồng tiềm năng mới", nên sẽ không được đưa vào danh sách được giữ lại cho mùa tới.

Tương lai của David De Gea tại CLB M.U đang trở nên rất bấp bênh AFP

Điều này cũng đồng nghĩa, David De Gea và CLB M.U sẽ chia tay nếu như 2 bên vẫn không đạt thỏa thuận ký hợp đồng mới, vì hợp đồng hiện nay đã sắp hết hạn vào ngày 30.6 tới đây. Do đó, CLB M.U cũng không thể đưa thủ môn người Tây Ban Nha này vào danh sách ở mùa bóng tới.

"Cả 2 bên đã đàm phán từ tháng 3, với thỏa thuận được cho là gần đạt được. Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng mới vẫn chưa thể diễn ra vì một số chi tiết quan trọng bao gồm thời hạn hợp đồng và mức lương chưa được thống nhất (cần giảm hơn phân nửa so với mức đang nhận hiện nay là 375.000 bảng/tuần). Bên cạnh đó, David De Gea cũng đang nhận và xem xét một số lời đề nghị hậu hĩnh hơn từ Ả Rập Xê Út", theo nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết.

Tình thế đã đẩy cuộc đàm phán giữa thủ môn David De Gea và CLB M.U vào thế bế tắc. "David De Gea hiện đã đi nghỉ hè và vẫn chưa hồi đáp thời điểm khi nào đàm phán trở lại", tờ The Athletic cho biết.

Đội bóng chủ sân Old Trafford gần đây đã lên phương án dự phòng thay thế David De Gea, khi đang tiếp xúc và đàm phán khả năng chiêu mộ thủ môn Andre Onana từ CLB Inter Milan. Tuy nhiên, thủ môn 27 tuổi người Cameroon này có mức phí chuyển nhượng không hề rẻ, lên đến 70 triệu bảng.

Mason Mount vẫn chưa thể đến M.U vì Chelsea đòi mức phí chuyển nhượng phải 70 triệu bảng AFP

"Đây là mức giá rất lớn. Tương tự thương vụ M.U theo đuổi chiêu mộ tiền vệ tấn công Mason Mount từ Chelsea cũng đang bị đề nghị mức giá đến 70 triệu bảng (M.U chỉ đề nghị 40 triệu bảng). Do đó, việc CLB M.U có đáp ứng những đòi hỏi về tài chính cho các vụ chuyển nhượng này hay không là một câu hỏi không có lời giải đáp, trừ khi đội bóng này được chuyển giao cho chủ mới từ Qatar ngay trong mùa hè này. Nhưng thương vụ đang có khả năng kéo dài đến giữa mùa bóng tới", theo tờ The Athletic.

"CLB M.U sẽ chờ đợi sự trả lời dứt khoát của David De Gea sau kỳ nghỉ hè. Thủ môn người Tây Ban Nha này có thể đồng ý cắt giảm một phần lương hiện nay để tiếp tục ở lại sân Old Trafford. Tuy nhiên, đây cũng là cuộc phiêu lưu, do thủ môn này cũng đang nhận nhiều đề nghị từ Ả Rập Xê Út và hoàn toàn có khả năng ra đi", tờ The Athletic cho biết thêm.