Thủ môn David de Gea sẽ tái hợp với Cristiano Ronaldo tại CLB Al-Nassr

"David de Gea đã trở thành cầu thủ tự do sau ngày 30.6, CLB M.U chỉ đưa ra lời hứa hẹn sẽ đàm phán hợp đồng mới. Tuy nhiên, thủ môn 32 tuổi này sẽ không còn tin vào lời hứa của "Quỷ đỏ", anh đang cân nhắc nghiêm túc gia nhập CLB Al-Nassr cùng với Cristiano Ronaldo theo diện chuyển nhượng tự do và nhận mức lương lên đến 250.000 bảng/tuần", tờ The Sun cho biết.

David de Gea (phải) sẽ tái hợp với Cristiano Ronaldo tại CLB Al-Nassr AFP

Sau thời hạn ngày 30.6, CLB M.U bất ngờ hủy công bố việc gia hạn hợp đồng với David de Gea, khiến thủ môn này vô cùng thất vọng. Anh đã xóa dòng trạng thái "cầu thủ của CLB M.U" để đăng một biểu tượng "chán ngán" trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter, nhằm thể hiện sự phản ứng. Sự việc cũng xảy ra ngay thời điểm David de Gea và người bạn gái lâu năm Edurne Garcia đang chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Báo chí Anh cho biết, thủ môn David de Gea rất muốn gắn bó tiếp với M.U, đội bóng mà anh đã thi đấu suốt 12 năm nay, nên đã đồng ý mọi điều khoản như giảm lương theo yêu cầu để ký hợp đồng mới. "Tuy nhiên, giờ chót M.U muốn thủ môn này phải giảm lương nhiều hơn nữa và hủy mọi thỏa thuận trước đó", tờ Mail Sport cho biết.

Sau thời hạn ngày 30.6, CLB M.U chỉ đưa ra thông báo "sẽ đàm phán hợp đồng mới" với David de Gea theo diện tự do. "Dù vậy, David de Gea không còn tin vào lời hứa của M.U. Anh đang chọn giải pháp đến Ả Rập Xê Út thi đấu cho CLB Al-Nassr cùng với Cristiano Ronaldo. CLB Al-Nassr rất muốn chiêu mộ David de Gea theo diện tự do, họ đã xúc tiến đàm phán với đại diện thủ môn này và đưa đề nghị mức lương lên đến 250.000 bảng/tuần", theo tờ The Sun.

David de Gea sẽ không còn gắn bó trong màu áo CLB M.U sau 12 năm thi đấu AFP

CLB Al-Nassr hiện cũng đang hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng, họ sắp chiêu mộ xong tiền vệ người Croatia, Marcelo Brozovic từ Inter Milan. Nhưng khả năng ký hợp đồng với tiền vệ Hakim Ziyech từ Chelsea đang bỏ ngỏ, do cầu thủ này không vượt qua cuộc kiểm tra y tế (bị chấn thương đầu gối).

"CLB Al-Nassr muốn tăng cường lực lượng đáng kể trong mùa hè này, với thủ môn David de Gea là một trong những mục tiêu hàng đầu cùng bên cạnh các ngôi sao khác. Đội bóng này muốn giúp Cristiano Ronaldo có những đồng đội thật sự chất lượng, để bước vào mùa giải mới cho mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch giải Saudi Pro League. Mùa trước, Cristiano Ronaldo gia nhập CLB Al-Nassr từ đầu năm 2023, nhưng một mình anh không thể giúp đội bóng duy trì vị trí số 1, để mất ngôi vô địch vào cuối mùa về tay đối thủ là CLB Al-Ittihad", tờ Mail Sport đánh giá.