Thủ môn Szczesny có thể bị cấm thi đấu sau khi cản quả phạt đền của Messi

Szczesny trả lời phỏng vấn kênh TV 2 Sport tiết lộ: “Khi trọng tài (Danny Makkelie, người Hà Lan) xem VAR tình huống dẫn tới quả phạt đền, tôi đã cược với Messi 100 euro rằng trọng tài sẽ không thổi quả phạt. Vì thế tôi đã thua Messi sau khi ông trọng tài quyết định đó là 1 quả phạt 11 m”.

Tuy nhiên, trên chấm 11 m siêu sao Messi đã sút không thành công khi Szczesny dù tung người hơi lố đà nhưng vẫn kịp dùng cánh tay của mình cản phá quả bóng cứu thua cho tuyển Ba Lan.

Đây là lần thứ 2 trong 2 trận liên tiếp tại World Cup 2022 Szczesny đã cứu thua ngoạn mục các quả phạt đền, và anh hiện cũng có hơn 17 lần cứu thua các tình huống suýt bị thủng lưới khác cho tuyển Ba Lan.

Sau khi tiết lộ chi tiết về vụ cược trên, Szczesny có thể đã phạm luật của FIFA mặc dù anh chỉ muốn gây áp lực cho Messi trước quả sút 11 m. Ngoài ra, thủ môn của Ba Lan cũng cho rằng, trọng tài đã quá khắt khe trong tình huống thổi phạt đền, vì anh trong lúc bật cao phá bóng chỉ vô tình đưa tay trúng vào mặt siêu sao người Argentina.





Szczesny chia sẻ: “Tôi không biết điều mình nói có vi phạm quy định gì ở World Cup hay không. Nhưng nếu có tôi cũng không quan tâm và e ngại chuyện bị cấm thi đấu. Đó là tình huống không thể thổi phạt 11 m. Tôi đã thua khi cá cược với Messi, nhưng tôi sẽ không trả cho anh ta và anh ta cũng không cần 100 euro đó vì đã có quá đủ rồi”.

“Dù tôi đã có 2 pha cản phá các quả 11 m, nhưng hoàn toàn là nhờ may mắn. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ khi thi đấu ở World Cup đỉnh cao, vì vậy nó thật đặc biệt. Với pha cản phá cú sút của Messi rõ ràng tôi phải tập trung hơn so với cú sút của Salem Al-Dawsari (Ả Rập Xê Út), nhưng bạn cũng cần sự may mắn”, Szczesny nói thêm.

Ở diễn biến khác, báo chí Argentina xem quả phạt đền sút không thành công của Messi trước Szczesny lại là điềm lành của đội nhà, qua thống kê được xem có sự liên quan.

Có một sự trùng hợp kỳ lạ của tuyển Argentina hiện nay so với 2 kỳ World Cup 1978 và 1986 là khi đó danh thủ Mario Kempes và huyền thoại Diego Maradona đều sút hỏng phạt đền trong trận đấu thứ 3, nhưng kết quả cuối cùng Argentina đều đăng quang. Do đó, nhiều người đang tin lịch sử này có thể lặp lại với tuyển Argentina tại World Cup 2022.