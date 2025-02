Thử nghiệm giao dịch tiền mã hóa trong trung tâm tài chính từ 1.7.2026

Tại hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam đang được Bộ KH-ĐT lấy ý kiến, Bộ KH-ĐT đưa ra nhiều đề xuất liên quan chính sách thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính (fintech).

Bộ KH-ĐT đề xuất các giao dịch bằng tài sản mã hóa, tiền mã hóa trong trung tâm tài chính sẽ được thực hiện từ 1.7.2026 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, bộ này đề xuất ủy ban quản lý, điều hành trung tâm tài chính có thẩm quyền cấp phép, quản lý, đánh giá tác động và quản trị rủi ro đối với sandbox trong hoạt động fintech, bao gồm cả sàn giao dịch đối với tài sản mã hóa, tiền mã hóa.

Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp về phòng, chống rửa tiền liên quan đến tài sản mã hóa, tiền mã hóa; việc kiểm tra, chứng nhận mức độ bảo mật, an ninh, an toàn mạng đối với tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa...

Cách thức quản lý, xử lý đối với việc phát hành, sở hữu và giao dịch các token tiện ích; biện pháp quản lý đối với các hoạt động "đào" tài sản mã hóa nhằm hạn chế rủi ro đối với an ninh năng lượng và môi trường... Các nội dung khác có liên quan đến quản lý, hoạt động của các giao dịch có liên quan tới hoặc chưa thực hiện bằng tài sản mã hóa, tiền mã hóa.

Các giao dịch bằng tài sản mã hóa, tiền mã hóa trong trung tâm tài chính sẽ được thực hiện từ 1.7.2026.

Góp ý với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, mục 2.2.3 của dự thảo về sandbox đối với fintech đang được thiết kế theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết về các biện pháp quản lý tài sản mã hóa, tiền mã hóa, token tiện ích…

Quy định như vậy sẽ dẫn đến nguy cơ Chính phủ gặp khó trong việc ban hành văn bản hướng dẫn do không thể quy phạm hóa các vấn đề quá mới và đang biến đổi rất nhanh. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo thay đổi cách tiếp cận, cho phép doanh nghiệp đề xuất giải pháp để đáp ứng các mục tiêu quản lý của nhà nước.

Nhà nước cần đặt ra các mục tiêu như bảo vệ quyền sở hữu, phòng chống lừa đảo, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phòng chống rửa tiền, an ninh năng lượng và môi trường… Các doanh nghiệp fintech khi xin phép sẽ trình bày mô hình kinh doanh của mình và thuyết minh các giải pháp để đạt được các mục tiêu trên.

Cơ quan nhà nước tiến hành xem xét, đánh giá, thẩm định các giải pháp và cấp phép cho hoạt động fintech đó. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các giải pháp đã cam kết và phải báo cáo cũng như chịu sự kiểm tra giám sát thường xuyên của cơ quan nhà nước. Sau một thời gian, khi giải pháp của doanh nghiệp được chứng minh là hiệu quả, Nhà nước mới tiến hành xây dựng thành quy phạm quản lý.

Cần chính sách khung đặc thù, xác định rõ thế mạnh

Tại hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia và nhà đầu tư tài chính trong nước, quốc tế về xây dựng dự thảo nghị quyết nêu trên diễn ra ngày 18.2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, hiện nay trên thế giới có 121 trung tâm tài chính và đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ trong việc trở thành các trung tâm tài chính hàng đầu.

Việt Nam hiện đang là điểm sáng về phát triển và hướng đến hình thành trung tâm tài chính ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhu cầu về một trung tâm tài chính mới, khác biệt với những trung tâm tài chính hiện có để tiếp nhận nguồn lực tài chính dịch chuyển từ các trung tâm tài chính quốc tế lớn, cung cấp dịch vụ tài chính mới, tiếp cận các thị trường mới, xu thế phát triển mới... đang cấp thiết. Việt Nam hiện đang là điểm sáng về phát triển và hướng đến hình thành trung tâm tài chính.

Một số ý kiến cho rằng, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam cần có chính sách khung mang tính đặc thù, xác định rõ những thế mạnh của Việt Nam để thu hút mọi nguồn lực tài chính và hình thành thị trường tài chính hoạt động lành mạnh, an toàn, hội nhập, bền vững.