Thử nghiệm lâm sàng điều trị ung thư - Cơ hội cho người bệnh

Huỳnh Na
Huỳnh Na
19/09/2025 08:00 GMT+7

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca ung thư mới và hơn 120.000 ca tử vong, trong đó đa số phát hiện ở giai đoạn muộn, làm giảm cơ hội điều trị.

- Ảnh 1.

Thử nghiệm lâm sàng trong điều trị ung thư là những nghiên cứu, thử nghiệm trên người nhằm đánh giá hiệu quả và mức độ an toàn của các phương pháp điều trị mới.

19 giờ 30 thứ Sáu, ngày 19.09.2025 các chuyên gia Ung bướu từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ trực tiếp tư vấn về thử nghiệm lâm sàng trong điều trị ung thư và cơ hội cho người bệnh lựa chọn: BS Trần Vương Thảo Nghi, Trưởng khoa Ung bướu; ThS.BS.CKI Ngô Tuấn Phúc và BS.CKI Vũ Trần Minh Nguyên, Khoa Ung bướu.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Khoa Ung bướu - BVĐK Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) / 024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
