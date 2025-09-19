Thử nghiệm lâm sàng điều trị ung thư - Cơ hội cho người bệnh

Thử nghiệm lâm sàng trong điều trị ung thư là những nghiên cứu, thử nghiệm trên người nhằm đánh giá hiệu quả và mức độ an toàn của các phương pháp điều trị mới.

19 giờ 30 thứ Sáu, ngày 19.09.2025 các chuyên gia Ung bướu từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ trực tiếp tư vấn về thử nghiệm lâm sàng trong điều trị ung thư và cơ hội cho người bệnh lựa chọn: BS Trần Vương Thảo Nghi, Trưởng khoa Ung bướu; ThS.BS.CKI Ngô Tuấn Phúc và BS.CKI Vũ Trần Minh Nguyên, Khoa Ung bướu.

