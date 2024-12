Thu Ngọc (Mây Trắng) thừa nhận từng mất lửa nghề, đi hát chỉ vì tiền

Thu Ngọc chia sẻ lý do ngừng hát hơn chục năm ẢNH: NSX

Thời gian qua, Thu Ngọc nhận được sự chú ý khi tái xuất sau nhiều năm vắng bóng qua chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 song gây tiếc nuối khi rời cuộc đua ở cuối công diễn 2. Chia sẻ trong tập mới nhất của Đẹp.YouNique vừa lên sóng, cựu thành viên nhóm Mây Trắng khẳng định cô chưa bao giờ xem show âm nhạc này là bước đệm để mình trở lại với nghệ thuật.



"Với tôi, điều gì cũng phải tự nhiên. Nghệ thuật là đam mê của tôi, phải thật sự yêu thích tôi mới làm. Không phải vì ham danh vọng hay bất kỳ một lợi ích nào mà tôi tham gia chương trình để quay trở lại. Kết thúc chương trình, tôi nhận ra mình vẫn còn đam mê. Thỉnh thoảng tôi sẽ làm một sản phẩm để ra mắt quý khán giả nhưng để quay trở lại biểu diễn thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến", nữ ca sĩ bộc bạch.

Nữ ca sĩ 41 tuổi trên sân khấu Chị đẹp đạp gió ẢNH: FBNV

Thu Ngọc tham gia nghệ thuật từ năm 3 tuổi và hoạt động liên tục suốt 28 năm. Giọng ca đình đám một thời tâm sự giai đoạn 2003 - 2006 là giai đoạn cô cảm thấy vui nhất khi được thỏa sức đam mê, được đứng trên sân khấu và làm điều mình yêu thích, được đông đảo khán giả yêu mến, đồng hành. Nhưng từ năm 2011 - 2013, sự lên ngôi của mạng xã hội theo sau đó là sự xuất hiện của những phương tiện giải trí khác nhau khiến Thu Ngọc cảm thấy bản thân chưa thể thay đổi để theo kịp thời đại. Cô dần chán nản và không còn tìm thấy niềm vui, đam mê khi ca hát.

"Lúc đó tôi chỉ đi diễn vì đó là đi làm, kiếm tiền, vì cuộc sống mưu sinh thôi chứ mình không được thỏa sức đam mê. Tôi cảm giác lúc đó mình vẫn chưa chạy kịp với công nghệ, tự dưng thấy mình chưa làm được gì hết, mình chưa thích nghi được và mình bị mất lửa nên tôi quyết định ngừng luôn", giọng ca 41 tuổi kể về quyết định nghỉ hát. Cô thừa nhận bản thân đã gặp nhiều nhiều khó khăn để vượt qua giai đoạn này.

Thu Ngọc chia sẻ hiện tại dù mình không hoạt động tích cực như trước nhưng bản thân vẫn liên tục cập nhật xu hướng nghệ thuật. Cô nhận xét nhiều bạn trẻ thời nay rất giỏi, làm được nhiều điều hay ho và bày tỏ: "Tôi không muốn cố chấp với suy nghĩ của mình để bị chê là già!".

Trải qua nhiều thăng trầm, cựu thành viên nhóm Mây Trắng sống tích cực, tự mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống ẢNH: NSX

Ở tuổi ngoài 40, Thu Ngọc ưu tiên việc tìm kiếm sự an yên trong cuộc sống. "An yên là điều tôi mong muốn hướng tới nhất! Sau khi trải qua quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, còn trẻ tập trung kiếm tiền, qua 30 tuổi lấy chồng rồi tan vỡ, phải ôm biết bao đau thương trong lòng, tôi mới nhận ra chỉ có cuộc sống an yên mới làm mình tĩnh tâm, mỗi một ngày trôi qua mới đáng sống. Khi cứ phải va vấp với những chuyện cuộc sống, con người sẽ còn mệt lâu dài!", cô tâm sự.



Giờ đây, Thu Ngọc tận hưởng cuộc sống độc thân, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch. Tuy nhiên, trưởng nhóm một thời của Mây Trắng thừa nhận cuộc sống hiện tại của cô không như mọi người nghĩ. "Đôi khi có những khổ tâm riêng mà mọi người không biết. Tôi là một người sống tích cực, luôn luôn suy nghĩ tích cực để cuộc sống tốt hơn! Đôi khi cũng buồn, vật vã khóc lên khóc xuống, thậm chí trầm cảm nhưng những lúc đó tôi không để cho ai thấy. Tôi luôn muốn mọi người thấy mình trong hình ảnh tích cực!", nữ ca sĩ chia sẻ.