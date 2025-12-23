Thu nhập bao nhiêu mới tự tin mua nhà ở TP.HCM?

Thu nhập của hai vợ chồng anh khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng - con số không quá thấp so với mặt bằng chung, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện mua nhà, anh vẫn thấy khoảng cách giữa mong muốn và khả năng khá xa. "Không phải không cố, mà là không biết mình có đủ điều kiện để mua hay chưa, mua ở đâu thì an toàn", anh chia sẻ.

Câu chuyện của anh Vũ không cá biệt. Với nhiều người trẻ đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, mua nhà ngày càng là một bài toán khó.

Những băn khoăn ấy được phản ánh khá rõ trong Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản do nền tảng tìm nhà phổ biến Batdongsan.com.vn công bố vào đầu tháng 12.2025. Theo đó, hầu hết hộ gia đình có tổng thu nhập dưới 30 triệu không tự tin mua nhà. Với nhóm có tổng thu nhập từ 50 triệu trở lên, mức độ tự tin mới tăng lên đáng kể.

Báo cáo còn cho thấy người mua nhà đang thận trọng hơn bao giờ hết. Đa số chỉ sẵn sàng dành 20 - 40% thu nhập hằng tháng để trả nợ, cho thấy nỗi lo về áp lực tài chính kéo dài. Bên cạnh giá cả, những yếu tố như độ minh bạch của thông tin, pháp lý dự án và rủi ro "giá ảo" tiếp tục là rào cản lớn khiến nhiều người chần chừ.

Tuy nhiên, báo cáo cũng phản ánh điểm sáng, nguồn cung căn hộ giá mềm ở TP.HCM vẫn cao hơn so với Hà Nội. Tại TP.HCM, phân khúc chung cư dưới 3 tỉ đồng chiếm 21 - 31% tổng nguồn cung, trong khi Hà Nội chỉ đạt khoảng 10%. Điều này giúp người trẻ và các gia đình thu nhập trung bình tại TP.HCM dễ tiếp cận nhà ở hơn.

Lựa chọn nhà lý trí hơn nhờ công nghệ và dữ liệu

Trong bối cảnh đó, thay vì băn khoăn "mình có đủ tiền mua nhà không", nhiều người bắt đầu chuyển sang câu hỏi thực tế hơn: "Với khả năng tài chính hiện tại, đang có những lựa chọn nào phù hợp cho mình?". Để trả lời được câu hỏi này, người mua không thể chỉ dựa vào vài tin rao lẻ tẻ hay lời truyền miệng, mà cần một bức tranh toàn cảnh về giá, khu vực và xu hướng thị trường.

Thay vì mất hằng tháng lướt tin rao rải rác, người mua hiện nay có thể chọn lọc, khoanh vùng sản phẩm đúng nhu cầu thông qua các nền tảng công nghệ bất động sản.

Trên Batdongsan.com.vn, chỉ với vài thao tác, người dùng có thể lọc chính xác mức giá, khu vực mong muốn, loại hình nhà ở, diện tích, số phòng ngủ hay tình trạng pháp lý. Bộ lọc chi tiết giúp loại bỏ nhanh những lựa chọn không phù hợp, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

Một trong những điểm được người mua ở thực đánh giá cao về Batdongsan.com.vn là hệ thống Tin xác thực. Đây là những tin đăng đã được kiểm tra, xác minh các thông tin cơ bản gồm sổ đỏ, vị trí, diện tích, giá cả phù hợp với khoảng giá trung bình cùng khu vực.

Bên cạnh đó, thay vì chỉ đọc mô tả bằng chữ, người mua có thể sử dụng tính năng bản đồ để kiểm tra trực quan vị trí bất động sản, khả năng kết nối hạ tầng, khoảng cách tới trung tâm, trường học hay bệnh viện. Việc so sánh nhiều lựa chọn trong cùng một khu vực cũng trở nên dễ dàng hơn, giúp người mua nhìn rõ đâu là ưu - nhược điểm của từng phương án.

Dù mua nhà ở phân khúc bình dân, cũng có thể xuất hiện mức chênh đến vài trăm triệu đồng do nhiều yếu tố như vị trí, diện tích, chất lượng công trình hoặc do một số lý do khác. Vì vậy, việc tham chiếu giá, so sánh các bất động sản tương đồng trong khu vực là bước không thể bỏ qua. Tính năng "Lịch sử giá" của Batdongsan.com.vn là công cụ hữu ích, cho phép người dùng đối chiếu mức giá phổ biến, tránh tâm lý mua vội hoặc mua "hớ".

Dù công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng, chuyên gia của Batdongsan.com.vn vẫn khuyến nghị người mua nhà cần giữ nguyên tắc cốt lõi: xác định rõ nhu cầu ở thực, giới hạn ngân sách an toàn và trực tiếp khảo sát thực địa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Mua nhà tại Sài Gòn vẫn là một hành trình không dễ, nhưng khi người mua có trong tay dữ liệu minh bạch và công cụ phù hợp, bài toán an cư trở nên rõ ràng hơn.

