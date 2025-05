Thu nhập chưa tương xứng, giáo viên mầm non bỏ việc chiếm tỷ lệ cao

Tại dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập, Bộ GD-ĐT cho biết, thu nhập giáo viên mầm non so với các cấp học khác đang thấp nhất, mặc dù chịu nhiều áp lực hơn.



Cô và trò Trường mầm non Chất lượng cao 20.10, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội ẢNH: THANH MAI

Bộ GD-ĐT đánh giá, tổng thu nhập của giáo viên mầm non chưa tương xứng với tính đặc thù và mức độ phức tạp của hoạt động nghề nghiệp.

Theo quy định của luật Giáo dục và điều lệ Trường mầm non, nhiệm vụ của giáo viên mầm non là chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Đây là độ tuổi đòi hỏi người chăm sóc, giáo dục phải tập trung cao trong suốt quá trình trẻ ở trường để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Ở độ tuổi này, trẻ hiếu động, sự tập trung chú ý chưa cao, nên giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian để xây dựng các bài giảng linh hoạt, sáng tạo, thu hút được sự chú ý của trẻ.

Bên cạnh đó, giáo viên mầm non làm việc theo chế độ 6 giờ/ngày, nhưng thực tế với đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu của cha mẹ trẻ, giáo viên mầm non thường phải đón trẻ từ sớm và trả trẻ muộn. Cá biệt có trường hợp giáo viên làm việc trực tiếp ở trường từ 6 giờ 30 đến 18 giờ, tức là thời gian làm việc thực tế có thể lên đến 9 - 10 giờ/ngày. Chỉ cần còn một trẻ ở trường, giáo viên cũng phải đợi phụ huynh đến đón thì mới có thể về.

Mặt khác, so với giáo viên các cấp học khác, giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực hơn từ hoạt động nghề nghiệp, kỳ vọng của gia đình trẻ em và xã hội. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần của giáo viên.

Mặc dù hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non có tính đặc thù và mức độ phức tạp cao hơn so với giáo viên các cấp học khác, nhưng thu nhập của giáo viên mầm non so với các cấp học khác đang thấp nhất.

Với quy định hiện hành, giáo viên mầm non có hệ số lương khởi điểm là 2,10, phụ cấp 35%, tổng thu nhập khoảng 6,63 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, giáo viên tiểu học có tổng thu nhập (với mức lương khởi điểm) là gần 7,4 triệu đồng/tháng; giáo viên trung học hơn 7,1 triệu đồng/tháng.

Hệ lụy của thực tế trên đã khiến tỷ lệ giáo viên mầm non bỏ việc cao. Từ tháng 8.2023 đến tháng 4.2024 cả nước có 1.600 giáo viên mầm non bỏ việc, chiếm 22% tổng giáo viên bỏ việc.

Tỷ lệ giáo viên mầm non bỏ việc ở tuổi dưới 35 còn nhiều, chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế - xã hội phát triển, nơi mà yêu cầu mức sống cao hơn so với các vùng khác và nhà giáo có nhiều sự lựa chọn để chuyển đổi nghề nghiệp với mức thu nhập cao hơn...