Thu nhập người dân 2021 giảm 73.000 đồng/tháng so với 2020

Tổng cục Thống kê dẫn kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 cho biết: ước tính thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm 73.000 đồng so với năm 2020; tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều ước khoảng 4,4%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2020.

Một báo cáo trước đó của đơn vị này cũng cho biết, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 giảm khoảng 2% tương đương giảm 71.500 đồng/tháng so với năm 2019.

Tổng cục Thống kê nhận định năm 2021: Khu vực nông nghiệp là "bệ đỡ" cho nền kinh tế và "tấm nệm" cho công tác an sinh xã hội dù đại dịch Covid-19 đã gây tác động lớn tới mọi mặt của kinh tế, đời sống, xã hội. Đặc biệt trong quý 3, kinh tế suy giảm chưa từng có khi GDP giảm tới 6,02%. Trong bức tranh kinh tế có nhiều gam trầm, nổi lên những điểm sáng trong đó khu vực nông lâm thủy hải sản có tốc độ tăng trưởng 2,9%, cao hơn mức tăng 2,58% của cả nền kinh tế. Đây là tiền đề quan trọng tạo đà cho năm 2022 phục hồi, tăng tốc.





Trong bối cảnh nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh tế bị gián đoạn và thiệt hại nặng nề thì sản xuất nông nghiệp vẫn được duy trì góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh lương thực quốc gia cũng như đóng góp vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Nông nghiệp, một lần nữa lại khẳng định rõ là một trong những trụ đỡ kinh tế vững chắc trong mọi hoàn cảnh. Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, năng suất của phần lớn cây trồng đạt khá so với năm trước, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số nông sản năm 2021 tăng cao.

"Với những kết quả đạt được như vậy, nhóm ngành nông nghiệp đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế, đảm bảo thu nhập cho người dân và an sinh xã hội trong năm 2021", báo cáo của Tổng cục Thống kê nhận định.