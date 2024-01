'Thủ phủ' bưởi Diễn thắng lớn dịp tết Giáp Thìn

Ăn 1 múi sẵn sàng mua cả cây

Những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12 âm lịch, người dân trồng bưởi tại P.Phúc Diễn đều tất bật vào vụ mùa thu hoạch phục vụ cho những đơn hàng dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bưởi Diễn là một loại quả đặc sản của Hà Nội từ xưa đến nay nên nhiều thương lái ở các tỉnh đã vào tận vườn để thu mua với số lượng lớn.

Tấp nập khách chụp ảnh tại “thủ phủ” bưởi Diễn ĐÌNH HUY

Ghi nhận của Thanh Niên tại nhà vườn Dũng Thu (P.Phúc Diễn), hiện khoảng 2.000 gốc bưởi 30 năm đã chín rộ, vàng óng rủ xuống gốc, tỏa mùi hương thơm ngát. Đang xếp gọn những quả bưởi mới hái vào lều, anh Nguyễn Gia Dũng, chủ vườn bưởi Dũng Thu, chia sẻ năm nay, bưởi được mùa như mọi năm, mỗi cây cho thu hoạch hàng trăm quả, ước tính mang lại tổng giá trị khoảng vài tỉ đồng.

Từ đầu tháng 11 âm lịch, vườn bưởi của nhà anh đã có rất nhiều lái buôn đến hỏi mua, đa số là những khách quen từ nhiều năm, họ sẽ mua với số lượng lớn và mang vào thành phố bán. Tính trung bình, giá bán là 20.000 - 30.000 đồng/quả (hàng loại 1 bán 40.000 đồng/quả, loại 2 bán 30.000 đồng/quả, loại 3 bán từ 10.000 - 20.000 đồng/quả).

Anh Dũng cho biết, mỗi ngày anh phải thuê từ 10 - 15 người hái bưởi. Điều đặc biệt của năm nay là khách đặt hàng mua cả cây nhiều hơn mọi năm. Khi đến đây và ăn thử 1 múi bưởi, họ cảm thấy chất lượng tốt nên sẵn sàng bỏ tiền ra mua cả cây.

"Năm nay, kinh tế khó khăn, rất may bưởi vẫn được giữ giá như các năm trước và lượng khách đông hơn gấp rưỡi so với các năm. Tính đến hiện tại, vườn nhà tôi đã bán được 50% số quả, tương ứng khoảng 70.000 - 80.000 quả", anh Dũng nói và cho hay do bưởi Diễn 1 năm mới thu hoạch một lần nên vợ chồng anh rất trông chờ vào dịp này.

Tương tự vườn bưởi Dũng Thu, gia đình ông Nguyễn Văn Hải (P.Phúc Diễn) cũng rất phấn khởi vì năm nay bưởi được mùa, được giá. Theo ông Hải, thời tiết thuận lợi do ít mưa, nắng hanh khô nên hàng trăm gốc bưởi của nhà ông sai trĩu, mỗi cây thu được gần 200 quả. "Chất lượng là điều mà vườn bưởi nhà tôi luôn đảm bảo nên được khách hàng tin tưởng. Giá bưởi Diễn loại 1 bán tại vườn dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/quả, loại 2 sẽ từ 20.000 - 40.000 đồng/quả", ông Hải nói.

Không ở "thủ phủ" bưởi Diễn nhưng thời điểm này, hàng chục hộ dân trồng giống bưởi Diễn ở xã Yên Sở (H.Hoài Đức, Hà Nội) cũng đã có một vụ mùa bội thu.

Ông Nguyễn Văn Thắng (trú xã Yên Sở) chia sẻ, gia đình ông có khoảng 30 gốc bưởi 5 năm, đã bán hết từ cuối tháng 11 âm lịch. "Vườn bưởi nhà tôi cho thu hoạch khoảng 2.000 quả. Năm nay, bưởi được mùa nên thương lái đi thu mua sớm, giá bán lẻ mỗi quả tại vườn khoảng 38.000 đồng, tổng doanh thu khoảng 50 triệu đồng. Năm nay, giá bưởi khá cao nhưng giá tiền phân, thuốc sâu đắt hơn mọi năm nên tiền lãi không đột biến, song như vậy cũng đã rất phấn khởi', ông Thắng nói.

Vượt hàng trăm km về "thủ phủ" bưởi Diễn chụp ảnh

Ngoài việc mua bán, vườn bưởi Diễn năm nay có một điểm mới là thu hút hàng trăm khách du lịch đến check-in mỗi ngày. Theo chia sẻ của những du khách, chi phí bỏ ra để có một bộ ảnh ưng ý dao động từ 1 - 1,5 triệu đồng bao gồm make up, thuê nhiếp ảnh, trang phục... Bên cạnh đó, người chụp ảnh phải bỏ ra 50.000 đồng/người để mua vé vào vườn (không giới hạn thời gian chụp ảnh). Ngoài ra, du khách đến đây cũng có thể mua bưởi mang về với giá 20.000 - 30.000 đồng/quả.

Chị Mai Thị Hường (trú Thanh Hóa) cho biết, do có ấn tượng sâu sắc với những bức ảnh về bưởi Diễn được đăng tải trên mạng xã hội nên chị đã rủ bạn bè, sắm sửa quần áo, thuê xe, make up, nhiếp ảnh, vượt quãng đường khoảng 150 km để có mặt tại vườn bưởi Dũng Thu chụp ảnh.

"Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến một vườn bưởi rộng, đẹp và thơm như thế này. Không gian chụp ảnh rất thoải mái, còn được hòa mình cùng thiên nhiên, cây cối. Quả thực, không uổng phí một chuyến đi xa", chị Hường nói và cho hay sau khi chụp ảnh chị sẽ mua bưởi về làm quà biếu gia đình, người thân.

Giống như chị Hường, chị Hoàng Lan (trú Quảng Ninh) cũng biết đến xu hướng chụp ảnh ở vườn bưởi Diễn qua mạng xã hội. Khi đến tận nơi, chị cảm thấy bất ngờ vì vườn bưởi quá rộng lớn, quả chín đều, vàng tươi. "Tôi đi dự sinh nhật bạn ở Hà Nội nên tranh thủ ghé qua đây trải nghiệm. Tôi thấy chụp ảnh tại vườn bưởi là một trải nghiệm rất mới, thay vì chọn chụp ảnh tại các vườn hoa xuân mỗi dịp tết đến, xuân về", chị Hường nói.

Theo các chủ vườn, 1 năm sẽ có 2 thời điểm du khách chọn tham quan vườn bưởi là lúc bưởi đơm hoa và khi bưởi vào vụ chín. Những ngày cận tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, "thủ phủ" bưởi Diễn đã đón hàng nghìn lượt khách đến chụp hình, tham quan.