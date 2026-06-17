‘Thủ phủ’ các linh vật chào năm mới ở miền Tây Quảng Trị

Tết Giáp Thìn 2024, thị trấn Lao Bảo (nay là xã Lao Bảo) gây được sự chú ý khi xuất hiện linh vật rồng có tạo hình sắc nét cùng thần sắc uy nghi, suốt từ lúc đang được chế tác ở miền xuôi cho đến khi vận chuyển chú rồng lên miền núi Quảng Trị lắp ráp, trưng bày. Linh vật rồng của năm Giáp Thìn 2024 luôn nhận được sự chú ý, quan tâm của người dân, du khách bởi thời điểm ấy khái niệm "linh vật năm" vẫn còn là một điều khá xa lạ với người dân Quảng Trị.

Không ngoài mong đợi, tết Âm lịch 2024, Lao Bảo trở thành địa điểm "hot" với những người du xuân không chỉ trong vùng mà còn ở các tỉnh, thành lân cận. Cũng từ đây, Lao Bảo đã trở thành "thủ phủ" của những linh vật năm khi các năm sau đó địa phương liên tục gây ấn tượng bởi những linh vật khác.

Bộ đôi linh vật rắn mang ý nghĩa của tình hữu nghị Việt - Lào “gây bão” trong dịp tết Ất Tỵ 2025 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Năm Ất Tỵ 2025, cặp đôi linh vật rắn tiếp tục "gây bão" với tạo hình hết sức dễ thương, gần gũi và cũng mang đằng sau đó ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Theo đại diện lãnh đạo địa phương lúc đó, cho biết cặp đôi rắn này không chỉ là sự chào đón năm mới của chính quyền, nhân dân Lao Bảo mà còn thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào.

Bộ đôi linh vật rắn mang ý nghĩa của tình hữu nghị Việt - Lào “gây bão” trong dịp tết Ất Tỵ 2025 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các linh vật tại Lao Bảo phần lớn có nguồn kinh phí xã hội hóa được các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay đóng góp để làm đẹp cho quê hương mỗi dịp tết đến xuân về. Cũng từ đây, hằng năm việc đóng góp làm linh vật đã trở thành một việc làm "truyền thống" của người dân ở xã miền núi. Đằng sau vẻ đẹp của các linh vật chính là tinh thần đoàn kết, tình cảm của con em Lao Bảo với quê hương.

Ngày 1.7.2025, xã Lao Bảo được thành lập từ hợp nhất thị trấn Lao Bảo và hai xã Tân Long, Tân Thành. Tổng diện tích toàn xã Lao Bảo 83 km2, dân số gần 23.500 người. Trước sự chuyển mình của đất nước. tinh thần của những người dân Lao Bảo như được tiếp thêm sức mạnh và tết Bính Ngọ năm nay (2026), xã Lao Bảo một lần nữa gây ấn tượng mạnh với cả nước khi "ra mắt" bộ linh vật ngựa do nghệ nhân Đinh Văn Tâm thực hiện dựa trên bức tranh phong thủy "Mã đáo thành công".

8 chú ngựa được nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác, một lần nữa đưa Lao Bảo nổi tiếng khắp cả nước bởi luôn có những linh vật gây ấn tượng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, cho biết 8 linh vật ngựa được thực hiện với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng, nguồn kinh phí xã hội hóa. Từ nhiều năm nay, việc mỗi người, mỗi nhà, mỗi doanh nghiệp tại xã Lao Bảo chung tay để làm đẹp quê hương thông qua các linh vật năm đã trở thành truyền thống của địa phương này.

"Ngựa là biểu tượng của sức mạnh, ý chí tiến lên, vượt khó và sự bền bỉ. 8 chú ngựa mô phỏng lại bức "mã đáo thành công" cũng mang ý nghĩa của sức mạnh tập thể, đoàn kết. Thông qua đó, chúng tôi muốn gửi gắm 1 thông điệp trong năm mới: Chính quyền, nhân dân xã Lao Bảo sẽ quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, đoàn kết, kỷ cương cùng nhau vượt qua mọi khó khăn", ông Vũ nói.