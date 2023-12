Thu Phượng ‘Sao Mai’ 10 năm bươn chải, làm đủ nghề mưu sinh ở Sài Gòn

Ca sĩ Thu Phượng từng tham gia cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2004, Sao Mai 2007 và Sao Mai điểm hẹn 2008 BTC

Minishow Ngày trở lại gồm 3 phần, như các giai đoạn Thu Phượng trải qua từ ngày đầu vào TP.HCM, tạo lập cuộc sống bằng nhiều công việc và hiện tại hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Nữ ca sĩ nói chọn một loạt ca khúc có giai điệu tâm trạng bởi mỗi lần nhắc về quá khứ, cô vẫn thấy nỗi đau như còn đó. Nhưng Thu Phượng không trốn tránh, coi nỗi buồn là bạn, tạo động lực vượt lên trên mọi thử thách để mạnh mẽ và an yên như bây giờ.

Giọng ca bước ra từ chương trình Sao Mai kể ngày nhỏ, cô lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, được học nhạc viện và có những mối tình tuổi trẻ thật đẹp. Biến cố xảy đến khi Thu Phượng 30 tuổi, phải một mình bế con vào TP.HCM sau khi khép lại cuộc hôn nhân vỏn vẹn hai năm. Bé Vi An khi đó mới hai tuổi, lớn lên cùng mẹ trong những phòng trọ chật hẹp. Thu Phượng đi hát, nhận trang điểm, bán quần áo và mỹ phẩm để kiếm tiền nuôi con.

Giọng ca 8X từng trải qua nhiều thăng trầm từ cuộc sống đến vấn đề sức khỏe khiến cô phải dừng hát vài năm BTC

Đến năm 2015, Thu Phượng phát hiện bị xơ dây thanh quản ảnh hưởng giọng hát, phải phẫu thuật. Ca sĩ từng bật khóc khi làm hỏng một buổi ghi hình gameshow do giọng khàn đặc, tắt tiếng. Lúc đó, cô tủi thân và tự trách, nghĩ bản thân sẽ không thể làm ca sĩ được nữa.

Con đường ca hát tạm khép lại, Thu Phượng vất vả hơn với cuộc mưu sinh. Cô thử sức ở nhiều lĩnh vực như dạy nhạc, phun xăm thẩm mỹ, bên cạnh kinh doanh online, trang điểm. “Dù là nghệ thuật hay bất cứ công việc nào, tôi cứ hết mình thì thành công sẽ đến”, cô nói. Nữ ca sĩ có khoảng một năm để xây dựng nền tảng, thay đổi cuộc sống. Đến năm 2016, Thu Phượng mua được căn nhà đầu tiên ở TP.HCM.

Ca sĩ Khánh Linh làm khách mời trong show của Thu Phượng BTC

Với Thu Phượng, chặng đường nghệ thuật đẹp đẽ, đáng nhớ nhất là năm tháng học nhạc viện, được cùng Tùng Dương, Khánh Linh lang thang đến quán cà phê, hát tại phòng trà sinh viên. Thời đó, Khánh Linh đã là ngôi sao, Tùng Dương có cá tính đặc biệt còn Thu Phượng hồn nhiên, nhí nhảnh. Bộ ba có tình bạn đẹp đến hiện tại dù mỗi người một ngã rẽ, đều trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Làm khách mời trong show Ngày trở lại, Khánh Linh ôm bạn, bồi hồi nhớ kỷ niệm ngày trẻ trung, nhiệt huyết. Cả hai cùng thể hiện ca khúc Anh cứ đi đi.

Trong đêm nhạc, Thu Phượng mặc hai chiếc đầm cũ may cách đây 10 năm khi cô hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Ca sĩ cho biết những năm qua, dù bận rộn với cuộc mưu sinh, giấc mơ ca hát chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ông xã cô nhìn thấy điều đó trong mắt vợ nên luôn động viên, thôi thúc: “Em sẽ làm được”.

Thu Phượng nghẹn ngào hạnh phúc khi đón sinh nhật bên chồng và con gái BTC

Được biết, chồng thứ hai của Thu Phượng là Yvain, một giáo viên người Hà Lan. Nữ ca sĩ 8X nói mình may mắn khi 5 năm qua có anh đồng hành cùng hai mẹ con và khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Trên sân khấu, Thu Phượng nói lời cảm ơn chồng vì anh đã chăm sóc Vi An như con ruột. Cô tin rằng sự tự tin, yêu đời và khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy của con gái có được nhờ sống trong môi trường giáo dục cởi mở, tôn trọng mà bố dượng Yvain đã tạo ra.

Đêm nhạc khép lại bằng bản mashup sôi động Một đêm say - Stand by me. Tất cả khách mời lên sân khấu hòa giọng với Thu Phượng, ông xã và con gái cùng thổi nến mừng cô đón sinh nhật tuổi 41 trong ngập tràn hạnh phúc.