Thử thách MacBook Neo: 'Chiếc máy giá rẻ' của Apple thực sự mạnh tới đâu?

Trong thử thách dựng phim 4K trên Final Cut Pro, MacBook Neo có thể phát mượt mà các đoạn phim, thậm chí trộn lẫn cả footage (đoạn phim thô/cảnh quay gốc) 6K trên timeline. Dù 8GB RAM là con số khiêm tốn, nhưng chip A18 Pro giúp việc dựng video YouTube hoàn chỉnh trở nên trơn tru khi sử dụng.

Đáng kinh ngạc hơn là bài test với file RAW 100MP từ máy ảnh chuyên nghiệp:

Nhập 50 file ảnh nặng hơn 200MB mỗi file chỉ mất vỏn vẹn 50 giây.

Thao tác lướt ảnh trong Adobe Lightroom Classic diễn ra tức thì.

Các tác vụ AI như tách nền (Subject Masking) được xử lý nhanh đến mức không tưởng.

Bí mật nằm ở kiến trúc bộ nhớ thống nhất, cho phép chip A18 Pro truy xuất dữ liệu cực nhanh giữa RAM và SSD. Với thiết kế không quạt hoàn toàn im lặng, thời lượng pin hơn 13 giờ và màn hình Liquid Retina chuẩn màu, đây là lựa chọn lý tưởng cho Content Creator mới bắt đầu.

Tóm lại, MacBook Neo đã phá bỏ định kiến về laptop giá rẻ, mang lại hiệu năng chuyên nghiệp trong một mức giá "bình dân". Đây thực sự là kẻ thay đổi cuộc chơi trên thị trường máy tính năm 2026.

