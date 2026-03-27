Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Thử thách MacBook Neo: 'Chiếc máy giá rẻ' của Apple thực sự mạnh tới đâu?

27/03/2026 15:32 GMT+7

Mức giá 16,49 triệu đồng thường đi kèm sự hoài nghi về hiệu năng. Tuy nhiên, bài kiểm tra khắc nghiệt với video 4K và file ảnh RAW 100MP từ chuyên gia cho thấy MacBook Neo là một công cụ sáng tạo đáng gờm.

Thử thách MacBook Neo: 'Chiếc máy giá rẻ' của Apple thực sự mạnh tới đâu? - Ảnh 1.

Trong thử thách dựng phim 4K trên Final Cut Pro, MacBook Neo có thể phát mượt mà các đoạn phim, thậm chí trộn lẫn cả footage (đoạn phim thô/cảnh quay gốc) 6K trên timeline. Dù 8GB RAM là con số khiêm tốn, nhưng chip A18 Pro giúp việc dựng video YouTube hoàn chỉnh trở nên trơn tru khi sử dụng.

Đáng kinh ngạc hơn là bài test với file RAW 100MP từ máy ảnh chuyên nghiệp:

  • Nhập 50 file ảnh nặng hơn 200MB mỗi file chỉ mất vỏn vẹn 50 giây.
  • Thao tác lướt ảnh trong Adobe Lightroom Classic diễn ra tức thì.
  • Các tác vụ AI như tách nền (Subject Masking) được xử lý nhanh đến mức không tưởng.

Bí mật nằm ở kiến trúc bộ nhớ thống nhất, cho phép chip A18 Pro truy xuất dữ liệu cực nhanh giữa RAM và SSD. Với thiết kế không quạt hoàn toàn im lặng, thời lượng pin hơn 13 giờ và màn hình Liquid Retina chuẩn màu, đây là lựa chọn lý tưởng cho Content Creator mới bắt đầu.

Tóm lại, MacBook Neo đã phá bỏ định kiến về laptop giá rẻ, mang lại hiệu năng chuyên nghiệp trong một mức giá "bình dân". Đây thực sự là kẻ thay đổi cuộc chơi trên thị trường máy tính năm 2026.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm MacBook chính hãng.

 

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận