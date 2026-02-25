Thử thách sáng tạo ‘Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn’ của Bia Saigon gắn kết cả nước

Từ những lời mời quen thuộc đến sợi dây gắn kết mọi miền ngày tết

Trong loạt video vừa đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện của các nhà sáng tạo nội dung khiến không ít người bất ngờ về sự xuất hiện của những lon bia mang "lời mời" đặc biệt từ Bia Saigon. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đậm chất tết với sắc xanh, đỏ rực rỡ, các lon bia phiên bản giới hạn này còn có công dụng "gắn kết" chẳng ai ngờ đến. Mỗi lon bia in một thông điệp lời mời khác nhau, trở thành cái cớ hoàn hảo để mọi người mở lời.

Bộ sưu tập 8 lon bia lấy cảm hứng từ những lời mời được Bia Saigon ra mắt mùa tết này

Điển hình là video của Bin Yet Quãi Đạn, mở đầu bằng khung cảnh quen thuộc ở căn hộ chung cư dịp cuối năm. Chuyện dọn dẹp, rửa bát, hay những hiểu lầm nhỏ nhặt tích tụ suốt cả năm suýt chút nữa đã khiến cả nhóm bạn của Bin Yet "lớn chuyện", không khí tết trong nhà trở nên căng thẳng. Thế nhưng, "cú twist" diễn ra khi một thành viên đặt lên bàn lon bia với dòng chữ "Ngồi một chút". Không cần giải thích dài dòng, lời mời ngắn gọn ấy mở ra cơ hội để cả nhóm có dịp xích lại gần nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Không khí trong nhà vì thế mà thêm phần tích cực, cả nhóm đã có những phút giây cười đùa vui vẻ, gắn kết trong lúc cùng nhau dọn dẹp đón tết.

Trong khi đó, bộ sưu tập giới hạn của Bia Saigon lại giúp anh chàng Vĩnh Thích Ăn Ngon có những phút giây lắng đọng. Vốn là một Food Reviewer đi nhiều, nếm nhiều, Vĩnh nhớ lại những nét đẹp địa phương mà mình đã có cơ hội trải nghiệm trong suốt một năm qua. Cầm trên tay lon bia, Vĩnh nhận ra ý nghĩa sâu sắc của văn hóa "lời mời" trong đời sống người Việt. Dù là miền ngược hay miền xuôi, chỉ cần một "lời mời" nhỏ cũng có thể mở ra những câu chuyện thú vị.

Không đứng ngoài cuộc chơi, cô nàng Út Về Vườn cũng mang đến một video đậm chất mộc mạc của miền Tây sông nước. Giữa khung cảnh vườn tược xanh mát, mâm cơm tất niên được Út chuẩn bị tỉ mỉ. Sự xuất hiện của những lon Bia Saigon với lời mời "Ăn một miếng", "Kính một ly" như làm cho bữa cơm quê thêm phần ấm cúng, gắn kết các thành viên gia đình sau một năm vất vả.

Bên cạnh nội dung ý nghĩa, nhiều người còn thích thú với sự xuất hiện của trọn bộ sưu tập "Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn" của Bia Saigon trong các video của KOL. Lấy cảm hứng từ những "lời mời" thân thuộc trong văn hóa giao tiếp của người Việt, bộ sưu tập gồm 8 lon bia đại diện cho các thông điệp như "Kính một ly", "Đối một câu", "Ngồi một chút",... Chính sự đa dạng này đã giúp người dùng dễ dàng lựa chọn được lời mời phù hợp cho từng hoàn cảnh, từng đối tượng, nhờ đó "tỏa Tết lớn" theo cách tinh tế và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Khi nhà nhà cùng "Tỏa Tết Lớn"

Không riêng gì các KOL đình đám, người dùng mạng xã hội những ngày qua cũng đang tích cực tham gia thử thách "Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn" của Bia Saigon, biến đây thành một trào lưu thực sự trong dịp tết. Theo đó, người dùng tích cực săn tìm các lon bia trong bộ sưu tập và chia sẻ các video xoay quanh những lời mời và cách chúng gắn kết mọi người như thế nào.

Loạt nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng cho mọi người tham gia Thử thách "Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn" của Bia Saigon

Dạo quanh các hội nhóm và trang cá nhân, dễ dàng bắt gặp những chia sẻ của người dùng về sự hưởng ứng dành cho thử thách. Tài khoản Minh Hoàng (TP.HCM) chia sẻ: "Tết này mình mua cả thùng về chỉ để tìm cho đủ bộ sưu tập. Mang lon "Đối một câu" ra mời ông anh rể thích văn thơ, tự nhiên bữa cơm vui hơn hẳn vì hai anh em ngồi đối đáp cả buổi". Hay một bạn trẻ khác bình luận: "Nhờ lon "Ngồi một chút" mà mình dám rủ bố ngồi lại nói chuyện nghiêm túc về định hướng tương lai, không ngờ bố lại ủng hộ mình nhiệt tình đến thế".

Ngoài cách thức tham gia độc đáo, giải thưởng hấp dẫn cũng là yếu tố khiến thử thách được săn đón mạnh mẽ.

Từ mọi ngóc ngách của mạng xã hội, thử thách đã trở thành cầu nối gắn kết mọi người trong dịp đầu năm mới. Mỗi video đăng tải không chỉ là một bài dự thi đơn thuần, mà còn lồng ghép những nét đặc trưng riêng trong văn hóa "lời mời" của từng địa phương. Nếu người miền Bắc thích sự trang trọng với "Kính một ly", thì người miền Nam lại chuộng sự sảng khoái, thân tình với "Dzô một cái".

Từ mọi ngóc ngách của mạng xã hội, thử thách đã trở thành cầu nối gắn kết mọi người trong dịp đầu năm mới.