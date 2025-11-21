Thủ Thiêm Riverstage: Trung tâm sự kiện văn hóa sáng tạo mới của TP.HCM





Không gian mang tinh thần của một "creative hub" hiện đại

Sở hữu vị trí đắc địa nhìn thẳng về phía Trung tâm thành phố (quận 1 cũ) Thủ Thiêm Riverstage được phát triển như một trung tâm sự kiện mở - linh hoạt - truyền cảm hứng. Thiết kế mềm mại, tận dụng ánh sáng tự nhiên và cảnh quan ven sông giúp nơi đây trở thành điểm gặp gỡ lý tưởng cho nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng yêu văn hóa đương đại.

Hạ tầng sự kiện chuyên nghiệp đáp ứng chuẩn quốc tế

Thủ Thiêm Riverstage cung cấp ba không gian sự kiện nổi bật:

Symphony Hall (800m²): Kiến trúc "giọt nước", sức chứa 600 khách, phù hợp biểu diễn nghệ thuật và sự kiện doanh nghiệp.

Lumin Studio (200m²): "Hộp ánh sáng" hiệu ứng phản chiếu độc đáo, sức chứa 150 khách cho triển lãm và ra mắt sản phẩm.

Elip Yard (2000m²): Sân sự kiện ngoài trời cho concert, festival, lễ hội và show diễn lớn.

Việc kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và cảnh quan ven sông tạo nên lợi thế vượt trội.

Hướng đến biểu tượng sáng tạo mới của Sài Gòn

Với mô hình tích hợp nghệ thuật - cảnh quan - công nghệ, Thủ Thiêm Riverstage hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa mới của thành phố.

