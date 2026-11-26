Vị thế mới trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Ngày 23.11, UBND TP.HCM công bố Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, được phê duyệt tại Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31.10.2026.

Quy hoạch định hướng TP.HCM phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, quy mô dân số trên 14 triệu người. Trong đó, Thủ Thiêm cùng khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn và hai bờ sông Sài Gòn hợp thành vùng lõi trung tâm, định hướng phát triển tài chính quốc tế, quản trị, thương mại - dịch vụ và văn hóa.

Toàn cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP.HCM

Vị thế này được cụ thể hóa bằng hành chính - tài chính trọng điểm như Trung tâm hành chính mới của thành phố đặt tại lõi Thủ Thiêm và Trung tâm Tài chính quốc tế.

Hệ thống giao thông gồm cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son, hầm Thủ Thiêm và đại lộ Mai Chí Thọ đã kết nối khu vực với trung tâm hiện hữu, trong khi các tuyến đường sắt đô thị và cầu mới đang được đầu tư.

Cùng với hạ tầng, nhiều dự án quy mô lớn như Sala, The Metropole Thủ Thiêm, Empire City và Lotte Eco Smart City Thu Thiem đã và đang hình thành, từng bước định hình diện mạo trung tâm đô thị mới.

Hai đợt đấu giá, giá khởi điểm cao nhất hơn 1 tỉ đồng/m²

Ngày 27.11, bốn lô đất thuộc khu chức năng số 3, ven đại lộ Vòng Cung, sẽ được đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Lô 1.K3.5.HH có giá khởi điểm cao nhất, hơn 10.198 tỉ đồng, tương đương hơn 1 tỉ đồng/m². Ba lô còn lại rộng từ hơn 5.000 m² đến gần 8.570 m², giá khởi điểm từ gần 1.745 tỉ đồng đến hơn 2.632 tỉ đồng.

Tổng giá khởi điểm của bốn lô gần 16.700 tỉ đồng. Các lô này từng được đấu giá thành công vào tháng 12.2021 với tổng số tiền hơn 37.346 tỉ đồng, nhưng kết quả bị hủy do doanh nghiệp trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ngày 11.12, thành phố sẽ tiếp tục đấu giá 5 lô đất R1–R5 thuộc Khu tái định cư Bình Khánh (38,4 ha), trên đó có 3.790 căn hộ hoàn thành từ năm 2015 nhưng nhiều năm chưa được đưa vào sử dụng. Tổng giá khởi điểm hơn 18.253 tỉ đồng. Đây là lần thứ năm quỹ căn hộ này được đưa ra đấu giá.

Tiền đặt trước của các phiên bằng 20% giá khởi điểm. Người trả giá cao nhất nếu rút lại mức giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia và không được nhận lại tiền đặt trước. Với 5 lô đất kèm 3.790 căn hộ, doanh nghiệp phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương đương khoảng 7.968 tỉ đồng; bước giá tối thiểu 30 tỉ đồng.

Hạ tầng và công trình trọng điểm được đẩy nhanh

Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm đã khởi công ngày 29.4, dài khoảng 6 km với 6 ga ngầm, dự kiến hoàn thành từ quý 3/2030. Theo định hướng của thành phố, tuyến sẽ nối với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 47 km đang được chuẩn bị đầu tư. Cầu Thủ Thiêm 4, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.063 tỉ đồng, sẽ nối khu nam với Thủ Thiêm.

Tại lõi khu đô thị, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM, tổng mức đầu tư gần 29.600 tỉ đồng theo phương thức PPP, dự kiến thi công trong giai đoạn 2026 - 2028.

Lễ khởi công Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính TP.HCM và tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, ngày 29.4.2026 ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP.HCM

Lotte Eco Smart City Thu Thiem bước vào thi công

Ngày 23.10, Lotte và Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) đã khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem tại Khu chức năng số 2A.

Dự án có quy mô khoảng 7,45 ha gồm sáu lô đất liền kề, tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỉ đồng, được phát triển thành tổ hợp đa chức năng gồm văn phòng hạng A, thương mại, dịch vụ, lưu trú, nhà ở và không gian công cộng, gần ga metro và khu hồ trung tâm.

Phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem bên hồ trung tâm, Khu đô thị mới Thủ Thiêm ẢNH: PHÁT ĐẠT

Dự án do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC phát triển. Phát Đạt nắm giữ 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp này, sau khi việc nhận chuyển nhượng được UBND TP.HCM chấp thuận tại Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 3.7.2026.

Vai trò của hai bên được phân định cụ thể. Ở hợp phần nhà ở gồm các khối 2-2, 2-4 và 2-6, Phát Đạt tham gia đồng phát triển cùng Lotte. Ở hợp phần thương mại - dịch vụ kết hợp văn phòng, Phát Đạt đảm nhận phát triển toàn bộ hai khối cao ốc 2-1 và 2-3, cùng khối đế gồm 4 tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm, với tổng diện tích sàn xây dựng (GFA) khoảng 219.722 m². Ở hợp phần thương mại tại khối 2-5, Lotte chịu trách nhiệm phát triển toàn bộ phần cao tầng, cùng khối đế gồm 4 tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Mô hình này kết hợp vị thế quốc tế của Lotte với năng lực triển khai dự án và sự am hiểu thị trường Việt Nam của Phát Đạt, doanh nghiệp có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản.

Trong khi nhiều quỹ đất tại Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá, dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem đã ra công trường. Với quy mô khoảng 7,45 ha tại vùng lõi trung tâm TP.HCM, dự án hứa hẹn mang lại giá trị thương mại cao cho Phát Đạt trong giai đoạn tới.

Sau 30 năm kể từ khi quy hoạch được phê duyệt năm 1996, Thủ Thiêm đang chuyển động đồng thời trên cả ba mặt quỹ đất, hạ tầng và dự án, từng bước hình thành diện mạo một trung tâm mới của TP.HCM.