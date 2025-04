Thu thuế thu nhập cá nhân quý 1 vượt 70.000 tỉ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố thông tin về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý 1/2025. Trong đó, một khoản khoản thu tăng rất cao so với cùng kỳ năm trước và so với dự toán, bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, tổng thu ngân sách quý 1/2025 ước đạt 721.300 tỉ đồng, bằng 36,7% dự toán, tăng 29,3% so cùng kỳ năm 2024. Xét riêng số thu ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm do ngành thuế thực hiện ước đạt 668.313 tỉ đồng, bằng 38,9% dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước. Toàn ngành có 13/19 khoản thu đạt trên 30% dự toán, 16/19 khoản thu tăng trưởng so cùng kỳ.

Số thu thuế thu nhập cá nhân quý 1/2025 tăng vượt 70.000 tỉ đồng trong quý 1/2024 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong đó, số thu nội địa ước đạt 654.993 tỉ đồng, bằng 39,8% dự toán. Tuy nhiên, số thu từ dầu thô ước đạt 13.320 tỉ đồng, bằng 25% dự toán và giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, tiền thuế thu nhập cá nhân thu được hơn 70.000 tỉ đồng, đạt 38,8% dự toán cả năm (180.397 tỉ đồng) và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này gần bằng một nửa số thu của cả năm 2023 và vượt xa số thu hơn 65.000 tỉ đồng của cả năm 2016.

Điều này cho thấy, số thu thuế thu nhập cá nhân vẫn liên tục gia tăng trong các năm vừa qua. Số thu năm 2024 đã tăng tới 37 lần so với năm 2006. Theo Bộ Tài chính, tỷ trọng số thu từ thuế thu nhập cá nhân trong tổng thu ngân sách nhà nước đã tăng từ mức 5,33% năm 2011 lên hơn 9% năm 2023. Thuế thu nhập cá nhân trở thành sắc thuế tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước đứng thứ ba trong hệ thống thuế, sau thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kể từ khi ban hành năm 2007 đến nay, luật Thuế thu nhập cá nhân đã được rà soát sửa đổi, bổ sung vào các năm 2012 và 2014 nhưng nhiều quy định đã bất cập, như các vấn đề liên quan đến thu nhập chịu thuế, giảm trừ gia cảnh, cơ sở tính thuế và phương pháp xác định số thuế phải nộp, biểu thuế lũy tiến... Tuy nhiên theo kế hoạch, dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 năm nay và thông qua kỳ họp tháng 5/2026.