Thu Trang tiết lộ 'tham vọng' tuổi 42, nói về việc hợp tác cùng Trấn Thành

Thu Trang xuất hiện với set trang phục vải tweed màu hồng, ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung. Nữ nghệ sĩ cho biết đã rất lâu mới tổ chức fan meeting vì những năm qua cô chỉ tập trung làm phim, kinh doanh. Trước tình cảm khán giả dành cho mình, diễn viên phim Nụ hôn bạc tỉ không giấu được sự xúc động.

“20 năm trong nghề, Trang hạnh phúc khi có nhiều bạn khán giả theo dõi mình từ lúc còn đi học đến sau này đi làm, có gia đình vẫn yêu thương, ủng hộ cả khi sóng gió. Những tình cảm đó Trang rất trân trọng. Hạnh phúc là khi thanh xuân có các bạn và hôm nay, các bạn đã đến chung vui”, nữ nghệ sĩ trải lòng.

Dàn sao Việt như Vinh Râu, Thái Vũ, Huỳnh Phương, Khả Như, Ngọc Phước… cũng dành nhiều tình cảm cho Thu Trang khi gác lại mọi công việc, lịch trình để đến chia vui cùng cô. Đặc biệt, họ còn thể hiện lại ca khúc nhạc phim Con Nhót mót chồng cùng những màn tung hứng duyên dáng, tạo không khí sôi động cho chương trình.

Thu Trang xúc động trước tình cảm khán giả dành cho mình Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, Tiến Luật cất công dành tặng vợ bó hoa và những lời ngọt ngào: “Cảm ơn em vì luôn là Thu Trang mạnh mẽ, tài năng và ấm áp. Anh luôn ở đây, luôn tự hào về em và yêu em thật nhiều. Thật ra hơn 15 năm về với nhau, không quá ngắn cũng không quá dài, đời anh có thể chọn sai, làm sai nhiều thứ nhưng điều đúng đắn nhất là quen em và lấy em làm vợ”. Anh cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Thu Trang bằng một nụ hôn ngọt ngào khiến các khách mời và khán giả thích thú.

Lý do Thu Trang vắng bóng ở gameshow

Trong phần giao lưu, Thu Trang giải đáp thắc mắc của khán giả về việc vắng bóng trong các gameshow những năm gần đây. Nữ nghệ sĩ cho biết nhiều năm qua cô không tham gia các chương trình truyền hình thực tế vì muốn dành toàn bộ thời gian và sức lực cho phim ảnh với mong muốn làm tốt nhất có thể. “Trang không tham gia gameshow là vì muốn tập trung làm phim, để làm sao mang đến cho khán giả những tác phẩm tốt nhất”, Thu Trang nói.

Nữ diễn viên 8X cũng cho biết khi làm phim, với cô quan trọng nhất là hợp vai. Về việc này, Tiến Luật hài hước nói: “Trang khó tính lắm, dự án nào phù hợp mới mời tôi, không hợp thì dù có ngủ chung giường hay có làm gì đi chăng nữa cũng không được”.

Tiến Luật công khai thể hiện tình cảm dành cho Thu Trang Ảnh: NVCC

Bước sang tuổi 42, Thu Trang được MC Nguyên Khang nhận xét là có cuộc sống viên mãn bên chồng con và sự nghiệp phát triển. Nói về điều ước tuổi mới, nữ nghệ sĩ cho biết cô mong rằng sẽ có thể mang đến cho khán giả những sản phẩm tốt hơn nữa. Một trong những điều cô chưa thực hiện đó là thể loại phim kinh dị vì đó không phải thế mạnh, nhưng cô vẫn đang tìm hiểu và học hỏi hằng ngày.

Một khán giả cũng đặt câu hỏi về khả năng kết hợp giữa Thu Trang với Trấn Thành, nữ nghệ sĩ thẳng thắn cho biết cô cũng hy vọng có bộ phim hoặc chương trình phù hợp để cả hai làm việc cùng nhau. “Cả hai đều sản xuất phim và có định hướng khác nhau. Nếu tôi có vai diễn phù hợp cần Thành giúp hay Thành có vai diễn phù hợp cần tôi giúp thì tôi luôn sẵn sàng. Chẳng qua là vì chưa có vai diễn hay dự án phù hợp thôi”, Thu Trang nói.

Cuối chương trình, Thu Trang bất ngờ công bố sẽ có phần 3 của Chị Mười Ba và phần 2 của Nụ hôn bạc tỉ, dự kiến vào năm 2027. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn chưa hé lộ thời gian cụ thể cũng như nội dung hay dàn diễn viên tham gia.