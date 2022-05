Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về thủ đoạn phân lô bán nền đất nông nghiệp

Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân diễn ra trong ngày 29.5 ở Sơn La (do Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La tổ chức), nhiều đại biểu phản ánh giá đất sốt ảo, thị trường bất động sản tăng trưởng nóng, trong đó có đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, gây mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương.

Đặc biệt, các đại biểu cảnh báo tình trạng giá đất tăng nóng dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt cho sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương.

Được Thủ tướng Phạm Minh Chính giao trả lời vấn đề này, trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin về các thủ đoạn nâng giá đất.

Theo trung tướng Lê Quốc Hùng, tội phạm vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai rất phổ biến, đặc biệt nổi lên ở tình trạng phân lô, bán nền đối với đất nông nghiệp, đất quy hoạch, trồng cây lâu năm tập trung ở các tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh, thực trạng giá đất tăng nóng gây nên nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư, người mua đất, cản trở các nhà đầu tư, ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội. Qua tìm hiểu, Bộ Công an thấy nổi lên mấy thủ đoạn.





Cụ thể, chủ đầu tư đã rao bán khi chưa có quy hoạch cụ thể. Đối với đất đã quy hoạch thì tự ý xây dựng hạ tầng sau đó phân lô bán nền trái pháp luật, đặc biệt là mua bán trên các sàn thương mại trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trung tướng Lê Quốc Hùng cũng dẫn chứng, mấy năm trước, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương phá vụ án liên quan tới Công ty cổ phần Alibaba. Công ty này tự vẽ 42 dự án với 620 ha không có thật, chiếm đoạt 2.500 tỉ đồng. Đây là vụ án lớn mà sau khi phá được đã trở thành bài học, lời cảnh báo đối với các nhà đầu tư bất động sản.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên nhân của thực trạng giá đất tăng nóng này là do sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng đã đánh vào tâm lý hám lợi của người mua để thực hiện các hành vi lừa đảo.

“Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các cấp ngành thường xuyên cập nhật các thủ đoạn của các loại thủ phạm đặc biệt là xã hội đen, các nhóm giang hồ cát cứ liên kết với nhau vẽ ra các dự án bất động sản không có thật để lừa đảo người dân”, trung tướng Hùng nói.