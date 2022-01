Thứ trưởng Bộ Công an: Tình hình tội phạm 'hậu Covid-19' diễn biến phức tạp

Đây là thông tin được trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, thông tin chiều nay 21.1, tại lễ ký Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giữa BHXH Việt Nam và Bộ Công an.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, dự báo nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, thậm chí giải thể, phá sản sẽ làm gia tăng tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và phát sinh nhiều vướng mắc trong việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động.

“Tình hình tội phạm "hậu Covid-19" diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm liên quan đến hành vi chiếm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Do đó, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai ngành sẽ tạo cơ chế, hành lang quan trọng để phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa trên tất các mặt công tác”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Theo Quy chế, Bộ Công an và BHXH Việt Nam thực hiện phối hợp triển khai một số nội dung như: trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, BHXH Việt Nam; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và dân cư.





Thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, công nhân công an, người làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, thân nhân công nhân công an; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị sau khi ký kết quy chế, công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế phối hợp giữa hai ngành để có các biện pháp, giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mức kịp thời.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng cho hay, việc liên thông, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã giúp ngành BHXH Việt Nam triển khai các hoạt động nghiệp vụ một cách thuận lợi, nhanh chóng, chính xác; giúp cải cách, giảm thủ tục, giấy tờ, thời gian và chi phí cho công dân khi tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao tính chính xác và năng lực quản lý dựa trên dữ liệu; tạo điều kiện tăng cường công tác thanh, kiểm tra điện tử; hạn chế gian lận, trục lợi trong đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN…