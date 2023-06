Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: 'Quan tâm các tình huống phát sinh để kỳ thi công bằng'

Ngày 29.6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại tỉnh Đồng Tháp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn (bìa phải) cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp TRẦN NGỌC

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại 3 điểm thi trên địa bàn TP.Cao Lãnh, gồm: Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, Trường THPT Thiên Hộ Dương và THPT Đỗ Công Tường. Tại mỗi điểm thi, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã hỏi thăm, ghi nhận nỗ lực và mong muốn đội ngũ giáo viên và lực lượng coi thi các điểm thi cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ để kỳ thi thành công.

Trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp và các sở ngành liên quan, Thứ trưởng đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi rất nghiêm túc của tỉnh Đồng Tháp. Địa phương đã chọn và bố trí các điểm thi đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, an toàn, an ninh. Ngoài ra, các công tác khác hỗ trợ về y tế, an toàn vệ sinh thực phẩn, việc tiếp sức mùa thi cho thí sinh dự thi cũng được chuẩn bị chu đáo.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn hỏi thăm kết quả làm bài thi buổi sáng của thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 tại điểm thi Trường THPT Đỗ Công Tường, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp TRẦN NGỌC

Qua đó, đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đề nghị tỉnh Đồng Tháp lưu ý nhắc nhở thí sinh thực hiện đúng quy chế thi; quan tâm xử lý các tình huống phát sinh để kỳ thi diễn ra công bằng, tạo an tâm cho thí sinh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn động viên đội Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Thiên Hộ Dương, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp TRẦN NGỌC

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, tỉnh Đồng Tháp có 15.230 thí sinh dự thi tại 35 điểm thi và 1.552 cán bộ tham gia coi thi. Kết thúc các môn thi sáng 29.6, chưa ghi nhận trường hợp thí sinh hoặc cán bộ coi thi vi phạm quy chế kỳ thi. Theo Sở GD-ĐT Đồng Tháp, tất cả các giáo viên làm công tác thi tốt nghiệp đều được sàng lọc, lựa chọn cẩn thận. Nếu ai có con, em là thí sinh đều không được huy động cho kỳ thi.

Thí sinh ngủ quên được CSGT dùng xe đặc chủng đưa đi thi kịp thời Trong buổi thi tốt nghiệp THPT 2023 vào sáng 29.6, nhiều người dân TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cảm động trước hành động ý nghĩa Đội CSGT Công an TP.Cao Lãnh dùng xe đặc chủng đến rước một thí sinh ngủ quên rồi đưa đến điểm thi kịp thời. Cụ thể, theo Sở GD-ĐT Đồng Tháp, tại điểm thi Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Tháp (P.1, TP.Cao Lãnh), sau khi cho thí sinh vô phòng tập trung để thực hiện thủ tục thi môn tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thì các giám thị phát hiện vắng thí sinh V.H.A, lớp 12A5, Trung tâm GDTX tỉnh, không có mặt trong phòng thi. Ngay sau đó, giám thị báo cho lãnh đạo điểm để liên hệ với thí sinh H.A. Qua liên hệ điện thoại được biết nhà Anh ở ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, là xã cù lao. Em ở nhà một mình và ngủ quên nên trễ giờ tập trung vào phòng thi. Để giúp thí sinh nhanh chóng đến điểm thi, Đội CSGT Công an TP.Cao Lãnh chỉ đạo trung úy Nguyễn Thái Nhật Minh điều khiển xe đặc chủng đến bến đò Tân Thuận Đông-Hòa An, cách điểm thi gần 5 km, để đón và đưa em đến điểm thi vào lúc 7 giờ 34 phút. Nhờ được trung úy Minh đưa đến điểm thi kịp thời nên thí sinh này không ảnh hưởng đến việc dự thi.